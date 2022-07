SENÉCAL, Denise



Paisiblement entourée de ses proches, Mme Denise Senécal est décédée à Montréal, le 9 mai 2022, à l'âge de 81 ans.Elle laisse dans le deuil son fils Guy (Ana), ses petits-enfants Marilyn et Ylann, ses frères et soeurs, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera pour les funérailles et recevra les condoléances le samedi 23 juillet 2022 à 11h au cimetière Marie-Médiatrice (Pointe-Calumet) lot 106-A.