D'AMOUR (née Kenney), Denise



À Laval, le 8 juillet, à l'âge de 96 ans, est décédée Denise Kenney, épouse de feu Réal D'Amour.Elle laisse dans le deuil sa fille Diane (Joseph Horvat), ses petites-filles Karine (Martin Bourassa) et Valérie (Jean-François Bazinet), son arrière-petit-fils Anthony, ses soeurs Fleurette et Micheline, son frère Jean (Denise Bonnier), ses neveux, ses nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera pour un dernier hommage le vendredi 15 juillet dès 10 h au :MONTRÉAL, QC, H1Y 2C8Tél. 514 721-4925Les funérailles auront lieu le vendredi 15 juillet à 14 h en l'église Sainte-Bibiane (boul. St-Michel / Dandurand).Des dons à la Société Alzheimer de Montréal seraient appréciés.