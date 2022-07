PICHÉ, Jeanine



À Montréal, le 5 juillet 2022, est décédée Mme Jeanine Piché à l'âge de 94 ans, fille de feu Joseph Exalapha Piché et de Lucienne McDonald.Elle laisse dans le deuil son frère Claude (Yolande), son beau-frère Walter d'Entremont, ses nombreux neveux et nièces, conjoints(es), ainsi que plusieurs parents et amis(es).La famille recevra les condoléances le samedi 23 juillet 2022 de 14h à 17h et 19h à 22h au complexe :Un Hommage Famille aura lieu au même endroit à 19h30.Au lieu de fleurs, un don à Les Petits Frères serait apprécié.