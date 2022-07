CHAPUT née ROBERT, Claire



De L'Épiphanie, le 3 juillet 2022, à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Claire Robert, épouse de feu M. Marc Chaput.Elle laisse dans le deuil ses enfants Serge (Martine) et Sylvain (Johanne), ses petits-enfants Alexandre, Mathieu et Nicolas, ses deux arrière-petits-enfants, ses frères Jean-Maurice (Monique), Réal (Diane) et Marcel (Denise), ses soeurs feu Mariette (Jean-Guy) et Denise (Claude) ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au :5, RUE LEBLANCL'ÉPIPHANIEle dimanche 17 juillet dès 10h. Un hommage lui sera rendu ce jour même au salon à 12h30.