GOULET (née Sauvé), Réjeanne



À l'hôpital du Suroît le 3 juin 2022, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Réjeanne Sauvé, épouse de feu M. Irenée Goulet.Elle laisse dans le deuil ses filles Louise (Mario), Ginette (Richard) et Sylvie, ses petits-enfants Jean-François, Marc-André (Marie), Jo-Annie, David (Véronique), Myriam (Guillaume), Guillaume (Caroline), ses arrière-petits-enfants Arianne, Loïk, Maélie, Émile, son frère Donat (Murielle), ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que tous ses autres parents et amis.La famille accueillera parents et amis en présence des cendres, le samedi 16 juillet 2022 à 9:30 en l'Église de St-Lazare, suivi du service religieux qui sera célébré à 11 heures. L'inhumation suivra au cimetière de St-Lazare.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation de l'Hôpital du Suroît de Salaberry-de-Valleyfield seraient appréciés.www.maisonfuneraireroussin.com