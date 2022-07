BOUCHER, Thérèse



Le 25 juin 2022, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Thérèse Boucher, fille de feu Henri Boucher et feu Eva Noiseux.Elle laisse dans le deuil son frère Jules (Mireille), ses neveux et nièces Annie (Christian) et Alain (Sandra), ses petits-neveux Hugo, Léandro et Tiago ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église de Mont-Saint-Hilaire, 260 ch. des Patriotes Nord, Mont-Saint-Hilaire, le samedi 23 juillet 2022 dès 9h30. Les funérailles suivront à 11h le jour même.La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital Honoré-Mercier de Saint-Hyacinthe, le personnel de la Résidence Soleil Manoir Mont-Saint-Hilaire et dernièrement le personnel de la résidence Les Richeloises pour leurs bons soins à son égard.McMASTERVILLE, QC J3G 0K5Tel : (450) 467-4780 www.salondemers.com