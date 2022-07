CHAREST, Réal



À Montréal, le 8 juillet 2022, à l'âge de 88 ans, est décédé Monsieur Réal Charest, tendre époux de feu Yolande Hurteau.Il laisse dans le deuil ses fils bien-aimés Clément (Martine), Jean-Antoine (Christelle) et Louis-Martin (Alisia), ses petits-enfants Hubert (Séréna), Victor, Antonin, Édouard, Samuelle et Marlo.Il sera aussi regretté par ses soeurs Marcelle, Huguette, Claudette ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe funéraire Saint-François d'Assise, Urgel Bourgie, 6700 rue Beaubien Est, Montréal,le vendredi 15 juillet de 15h00 à 21h00 et le samedi 16 juillet de 8h30 à 9h30. Les funérailles seront célébrées en son honneur le samedi 16 juillet en l'église Saint-Bonaventure située au 5205, rue Saint-Zotique Est, Montréal à 10h00. Par la suite, la famille vous invite pour un goûter au complexe funéraire.Plutôt que des fleurs, des dons à la Société de l'Alzheimer du Québec ou à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.