HAREL, Madeleine (née Fortier)



Au Centre hospitalier Brome-Missisquoi-Perkins de Cowansville, le 25 juin 2022, à l'âge de 88 ans, nous a quittés madame Madeleine Fortier, épouse de monsieur Hubert Harel, fille de feu Roch Fortier et de feu Berthe Tessier.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Marc-André (Lyne Turcotte) et Jean-Nicolas (Virginie Galarneau), ses petits-enfants Clémence, Arthur et Édouard, ainsi que de nombreux cousins, cousines, neveux, nièces et amis.Elle était la soeur de feu André, feu Pierre, feu Jacqueline et feu Jean. Elle était la belle-soeur de feu Bruno, feu Paul-Sylvain (feu Marie-Joseph Malouin), feu Clément (Denise Poisson) et Hélène (Philippe Germain).La famille aimerait remercier l'équipe de l'hôpital BMP pour les bons soins prodigués et leur compassion.La crémation a eu lieu à Granby au crématorium Les Jardins Funéraires Bessette.La famille recevra les condoléances dès 10h, le samedi 16 juillet 2022, en l'église Saint-François-Xavier de Bromont, suivi des funérailles à 11h30 et de la mise en terre des cendres au cimetière de l'endroit.Un don en la mémoire de Madeleine sera fait par la famille à la Société canadienne du cancer et nous encourageons, en témoignage de sympathie, amis et famille à faire de même.Nous vous invitons à envoyer vos mots de sympathie à la famille via notre site internet :682 SHEFFORD, BROMONT, QC, J2L 1C1Tél. 450-777-1171 ou 1-888-730-6666Téléc. 450 777-4393.