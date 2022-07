BRIDEAU, Rémy (Rémi)



À Montréal, le 9 juillet 2022 à l'aube de ses 89 ans, est décédé monsieur Rémy Brideau, fils de feu Marie-Louise Paquet et de feu Alphonse Brideau. Libéré de ses souffrances, il a rejoint son grand amour et épouse Thérèse Bélanger, également plusieurs membres de sa famille.Il laisse dans le deuil ses enfants Guy (Kimberley) et Renée; ses petits-enfants Catherine (Cédric), Anne-Marie (Jocelyn), Maryse (David), ses arrière-petits-enfants Tyler, Adrianna, Lydia ; ses soeurs Rita et Marguerite, son frère Charles ainsi que nombreux parents et amis.De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel du CHSLD Le Cardinal de Pointe-aux-Trembles, particulièrement pour la qualité des soins et les attentions réconfortantes de la dernière semaine.La famille recevra les condoléances le samedi 16 juillet (date de son anniversaire de naissance) de 14h à 17h au Complexe Urgel Bourgie, 6700 rue Beaubien Est, Montréal.Suivra une cérémonie religieuse à 17h en la chapelle du complexe.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Transplant Québecou à la Fondation des maladies du coeur & AVC.https://www.coeuretavc.ca