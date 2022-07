LALONDE née MONDOU

Monique



À Saint-Eustache, le 10 juillet 2022, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Monique Mondou, épouse de monsieur Maurice Lalonde.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Michel (Diane Graveline), Denise, Marie, Ginette (Marc Bélanger), Yves (Carole Desrochers) et Daniel, ses petits-enfants Jean-François, Philippe, Pierre-Luc, Marie-Hélène, Conrad, Delphine, Étienne, Marc-Yves, Sébastien et ses sept arrière-petits-enfants.Elle laisse également dans le deuil ses frères, ses soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 15 juillet de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le samedi 16 juillet dès 9h à la salle Jean-Paul-Carrières située au 281 Montée Saint-Vincent à Saint-Placide.Les funérailles auront lieu ce même samedi 16 juillet à 11h en l'église de Saint-Placide et de là au cimetière paroissial.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Sercan.Madame Mondou Lalonde fut confiée au complexe funéraire :