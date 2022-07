MELANÇON (FOISY), Nicole



À Repentigny, le 5 juillet 2022, est décédée Mme Nicole Melançon (Foisy), à l'âge de 73 ans et 11 mois.Elle laisse dans le deuil, son époux des 53 dernières années, M. Réjean Melançon, ses deux enfants Éric (Marylène Sénécal) et Sophie (Simon Papineau), ses petits-enfants Aurély (Lucas), Maïc et le petit Théo, son frère, ses trois soeurs, ses cousins, cousines, neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 17 juillet 2022, de 12h à 17h, au :L'ASSOMPTION, QC, J5W 1S4Tél. 450-589-5505 www.guilbault.infoAu lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié.