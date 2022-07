Attaque d'une fillette par un pitbull: Karim Jean-Gilles sera libéré

Le criminel Karim Jean-Gilles, dont le pitbull avait failli tuer une fillette de 7 ans dans un parc de Brossard en 2015, sera remis en liberté sous de sévères conditions.

L’homme de 39 ans se considère un « Freeman of the Land », un mouvement d’extrême droite qui allègue que les gouvernements sont corrompus et que les citoyens ne sont donc pas tenus de respecter quelconque loi. Ainsi, il a refusé les traitements offerts et rejette toute collaboration avec son équipe de gestion de cas depuis le début de son incarcération.

Il purge une peine de cinq ans et 9 mois dans une prison fédérale pour intimidation, voies de fait contre un policier causant des lésions et négligence criminelle causant des lésions.

Pas une décision

Comme le stipule la Loi, une libération d’office sous surveillance doit lui être accordée aux deux tiers de sa peine. Elle ne découle donc pas d’une décision de la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC).

Jean-Gilles aura de strictes conditions à respecter, notamment de ne pas entrer en contact avec des groupes idéologiques extrémistes et anti-gouvernements, demeurer dans un centre approuvé par son équipe de gestion de cas et suivre des thérapies pour apprendre à contrôler ses comportements criminels, antisociaux et violents.

« La Commission n’autorisera aucune sortie. Votre absence de coopération et les risques que vous représentez ne permettent pas d’autoriser de tels privilèges pour le moment », peut-on lire dans la décision.

S’il refuse de collaborer, celui qui entretient une haine pour toute forme d’autorité pourra être renvoyé derrière les barreaux.

Peu de potentiel de réintégration

Jean-Gilles traîne plusieurs antécédents criminels violents qui remontent à 2003. La CLCC estime que son potentiel de réintégration est bas, tout comme sa motivation à devenir un atout pour la société et son sens de responsabilité. Un criminel sur deux ayant un profil similaire au sien récidivera après avoir obtenu sa liberté, note le rapport.

Jean-Gilles devait initialement être libéré d’office en mars 2021 alors qu’il purgeait sa peine dans un établissement de Winnipeg, mais il avait refusé, prétextant n’avoir aucun soutien dans cette ville.

Sans laisse ni collier

En septembre 2015, l’un des deux chiens de Jean-Gilles avait attaqué une fillette de 7 ans qui était en train de jouer au parc avec sa mère et sa sœur. Les bêtes se promenaient alors sans laisse ni collier.

Le molosse avait mordu l’enfant au visage, lui laissant ainsi de très graves séquelles avec lesquelles elle devra composer pour le restant de ses jours. La fillette a eu la mâchoire fracturée en sept morceaux, la joue broyée, la glande salivaire arrachée et l’oreille interne détruite, entre autres. Elle aurait pu en mourir, selon les autorités.

Pendant le procès, Jean-Gilles a semblé indifférent et n’a démontré aucune empathie, réitère la CLCC.