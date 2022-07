LAROCHE, Roland



Au CHSLD du Manoir de Verdun, est décédé paisiblement l'homme de théâtre et d'opéra Roland Laroche le 8 juillet 2022, fils d'Emile Laroche et Cécile Paquet et marié à Hélène M. Stevens.Il laisse dans le deuil, outre la femme de sa vie depuis 58 ans, ses filleuls Nathalie Deschamps (Sylvain Cossette), Élise Des Champs (Brian Bannon) , Marika Audet-Lapointe, Pierre Laroche (Louise Paradis) et Normand Laroche (Pierrette Guertin) ainsi que sa nièce Renée Laroche. Lui survivent aussi, ses soeurs Monique Laroche et Huguette Laroche (Paul-Andre Matthieu), son frère Denis Laroche (France Lussier), sa belle-soeur Gabrielle Paré (feu André Laroche) et de nombreux cousins et cousines, neveux et nièces ainsi que plusieurs camarades du milieu théâtral.Comme il n'y aura pas de funérailles civiles, nous vous invitons à transmettre vos sympathies à l'adresse suivante :Une célébration de la vie de Roland Laroche aura lieu début août. Parents, ami.es et collèges seront les bienvenues !Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation des artistes seraient appréciés.