Juste comme on pensait que « Sauf une fois au chalet » était la pire excuse qu’un agresseur sexuel pouvait sortir, voilà qu’on monte d’un cran avec « C’est pas moi, c’est mes mains ». Une phrase débile que l’ingénieur Simon Houle aurait prononcée pour s’excuser d’avoir peloté les fesses d’une femme qu’il venait de rencontrer à Cuba, selon ce que cette dernière a rapporté.

C’est quoi, la suite ?

C’est pas moi, c’est ma zigounette ?

« OUI MAIS... »

Quoique...

Il y a bien un gars qui s’en est sorti après avoir dit au juge qu’il souffrait d’une forme étrange de somnambulisme qui l’amenait à agresser des femmes pendant son sommeil !

Si cette excuse loufoque a été acceptée par un juge, pourquoi pas « C’est pas moi, c’est mes mains » ?

Un juge a bien donné l’absolution à Simon Houle parce qu’il était ivre...

« C’est pas moi, c’est la boisson », ça ressemble pas mal à « C’est pas moi, c’est mes mains », non ?

Ou « C’est pas moi, c’est mon somnambulisme » ?

Tiens, je vous gage un dix que la prochaine chose qu’on va entendre c’est « C’est pas moi, c’est mon traitement aux hormones, j’ai mal jaugé la dose de testostérone que je devais prendre... »

Toutes les excuses sont bonnes pour ne pas prendre ses responsabilités.

Oui, mais elle était habillée légèrement...

Oui, mais elle a accepté de venir prendre un café...

Oui, mais il était tard...

UNE RÉVOLUTION ? OÙ ÇA ?

À entendre certains jeunes, nous vivons présentement une révolution sexuelle qui fait passer le trip « Peace and Love » des boomers pour de la gnognotte.

Tasse-toi, le vieux, on ne veut plus rien savoir de ta culture de merde ! Nous, on fait les choses différemment, on est plus égalitaires, plus respectueux, plus à l’écoute...

Désolé, les petits lapins, mais je regarde comment les gars de votre génération se comportent, et je ne suis pas impressionné, pas une miette.

Je ne vois pas en quoi vous avez révolutionné les relations entre les sexes. À part ajouter dix lettres et six chiffres au bon vieux LGBT et statuer qu’on peut changer de genre et de sexe selon nos humeurs, vous n’avez strictement rien changé.

Je dirais même qu’avec les médias sociaux, qui permettent à n’importe quel imbécile d’envoyer une photo de sa zoune ou de mettre en ligne des vidéos de son ex en train de faire l’amour, c’est pire.

Les gars et les filles de 20 ans sont pognés dans le même bourbier que leurs parents.

Le pourcentage de mononcles chez les gars de 20 ans semble malheureusement être le même que chez les hommes de 60 ans.

Ce n’est pas parce que tu es jeune que tu ne te conduis pas comme le dernier des mufles.

Comme le chantait Brassens : « Le temps ne fait rien à l’affaire / Quand on est con, on est con / Qu’on ait vingt ans, qu’on soit grand-père / Quand on est con, on est con... »

UNE PETITE GÊNE ?

Espérons que le juge qui a accordé l’absolution à Simon Houle « pour qu’il puisse voyager » se sent un peu mal de voir que le gars aurait recommencé son manège... en voyage, justement !