«Chouchou»: une enseignante en prison pour avoir couché avec un ado

Une enseignante de 37 ans va succomber aux charmes – non sans avoir d’abord résisté – d’un élève de 20 ans son cadet, provoquant une crise familiale et sa chute brutale, qui va la mener jusqu’en prison.

Telle est la trame de fond de «Chouchou», la nouvelle série dramatique de Simon Boulerice, dont le tournage s’achève ces jours-ci dans la région de Montréal.

Bien que l’on condamne le geste de Chanelle «Chouchou» Chouinard parce qu’elle est en position d’autorité, son interprète, la comédienne Evelyne Brochu, s’est identifiée à elle dès le départ.

«C’est quelqu’un d’ordinaire, une femme qui me ressemble. Je me dis que plus je la cherche en moi, plus on va pouvoir s’identifier à elle. Et c’est ça qui va être intéressant: comment quelqu’un comme nous autres bascule. Mon travail, c’était plus de chercher les chemins en moi qui feraient que ça pourrait m’arriver», a-t-elle dit.

La série comporte plusieurs arcs, de la rencontre entre les deux protagonistes à l’amour fulgurant, en passant par le danger, l’effondrement et la reconstruction. «Tout ça en huit épisodes, alors ce ne sera pas plat», a souligné en riant la comédienne rencontrée sur le plateau dans une école secondaire de Laval.

Evelyne Brochu, qui a aussi tourné en même temps ses dernières scènes de la deuxième saison de «Paris Police 1900», en France, indique que son personnage dans «Chouchou» tente «fort fort fort» de résister aux charmes de son jeune élève, qui adore comme elle la littérature.

«Ce qui fait qu’à un moment donné on ne peut plus résister, c’est ça qui est intéressant de voir», a-t-elle ajouté, soulignant qu’une «grande passion aussi lumineuse, en tout cas pour un bref instant» s’avèrera au final «dévastatrice», les contrecoups d’une telle histoire atteignant plusieurs personnes, dont les deux enfants de Chanelle et son mari.

Une personne dans l’entourage d’Evelyne Brochu a vécu une situation similaire, mais au lieu de sombrer dans la passion, elle a offert à l’élève une relation platonique, le voyant chaque semaine en prenant soin de laisser la porte ouverte pour éviter toute ambiguïté.

Lévi Doré, qui est très demandé, campe le jeune Sandrick, qui est à la fois confiant et vulnérable, lui qui est élevé par une mère dysfonctionnelle, menteuse et alcoolo jouée par Sophie Cadieux.

«Il y a clairement un instinct maternel que [Sandrick] peut retrouver chez Chanelle. Les deux se retrouvent dans une situation qui dérape, qui est grave, mais c’est une histoire d’amour, c’est ça la complexité de la chose», a raconté le comédien de 22 ans.

Sophie Cadieux, dans le rôle de cette mère compliquée, a une partition de choix. «Il y a beaucoup de batailles, elle crie tout le temps [...] Le «fun» pour elle est aussi explosif», a mentionné la comédienne.

Le personnage de Steve Laplante, Jeff, qui est le mari de Chanelle, n’a pas autant de plaisir. Cocu, il offre même un emploi à Sandrick à son épicerie sans savoir qu’il couche avec sa femme. «Il se fait frapper par un train et est détruit. Jusque-là, dans sa vie, il n’y avait aucun enjeu.»

Des scènes d’intimité dans le respect et la sécurité

Comme il y a des rapprochements physiques entre l’enseignante et son élève, on a fait appel à un coordonnateur d’intimité sur le plateau.

«Il y a eu énormément de respect. [...] L’énergie était très axée sur le sentiment de sécurité de tous. Mais à travers ça, il faut trouver une liberté pour que ça se passe, c’est important, c’est le cœur de la série, c’est une grande rencontre fulgurante, amoureuse et érotique», a dit Evelyne Brochu, qui a l’impression que les façons de tourner les scènes d’intimité ont évolué dans la bonne direction ces dernières années.

Produite par Passez GO, en collaboration avec Bell Média, «Chouchou» sera diffusée cet automne sur Noovo. La série est coréalisée par Marie-Claude Blouin et Félix Tétreault.