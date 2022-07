Comment aider mon fils à parler ?

Je suis née dans une famille d’introvertis, mes parents mangeaient en silence, et nous, les enfants, devions respecter de strictes règles de bienséance à table. Le moindre éclat nous valait une semonce ou une obligation de regagner notre chambre.

Je me suis mariée sur le tard avec un homme pas mal plus vieux que moi et du style de mon père au niveau de la parole. J’ai eu un fils à 44 ans. Même si elle était moins rigide que celle dans laquelle j’avais été élevée, l’ambiance qui a présidé à l’enfance de mon garçon ne laissait pas beaucoup de place à la fantaisie.

Ce qui l’a enligné pour suivre la trace de son père en devenant lui-même un homme de peu de mots. Ça n’a pas facilité ses rapports sociaux ni ses relations avec les filles. Son père est décédé il y a deux ans. Peu après, il commençait à faire des crises d’angoisse.

Je lui ai proposé de revenir vivre avec moi dans l’espoir que de partager son quotidien avec moi allait servir à réduire son stress. Mais le résultat est inverse. Moins il rencontre de gens, puisque j’organise tout pour lui, plus il se désorganise socialement. Au point où, rendu à 23 ans, il a juste envie de rester avec moi. Je sais que ce n’est pas normal, qu’un jour il devra se débrouiller tout seul quand je partirai.

Je lui suggère souvent de consulter en psychiatrie, mais il refuse sous prétexte qu’il lui serait impossible de s’ouvrir pour parler. Je ne sais plus comment faire pour le sortir de son cocon et je crains pour lui. Comment parvenir à le convaincre d’agir pour son bien quand j’ai tant de mal à le faire pour moi ?

Une mère craintive qui a du mal à dire son ressenti

Si votre signature est réaliste à propos de votre état personnel, je comprends que vous ne trouviez pas les mots pour convaincre votre fils du bien-fondé de faire quelque chose pour transcender son atavisme, et se donner des chances de calmer ses angoisses. Vous pourriez commencer par lui suggérer des lectures sur la confiance en soi. Mais j’ose aller jusqu’à vous proposer d’entreprendre une thérapie que vous pourriez poursuivre tous deux parallèlement, pour lui donner la mesure de votre envie de le voir s’épanouir. Le seul fait de souhaiter vous accorder le même privilège à vous-même, ce serait un formidable exemple à lui donner. Surtout si, de votre côté, vous vous imposez d’aller jusqu’au bout d’un travail personnel de reconstruction.