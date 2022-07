COVID-19: la Chine arrête ses tests sur certains produits importés

La Chine va cesser de rechercher la présence du coronavirus sur certains produits importés, a annoncé le ministère de la Santé, le gouvernement s'efforçant de trouver un équilibre entre prévention et craintes d'un ralentissement économique.

Le géant asiatique, afin notamment de préserver sa population âgée, applique une stricte politique sanitaire et procède depuis 2020 à des relevés sur les marchandises arrivées de l'étranger, dont les emballages extérieurs sont en outre désinfectés.

Les autorités ont parfois imputé la responsabilité de certains regains épidémiques en Chine à ces produits importés.

Ces tests et désinfections, qui prennent du temps, créent occasionnellement des goulots d'étranglement. Des milliers de tonnes de fruits tropicaux avaient par exemple été coincés à la frontière côté vietnamien, les chauffeurs attendant l'autorisation d'entrer sur le sol chinois.

Les produits non réfrigérés et non surgelés, comme le charbon, les minerais, les denrées alimentaires ou encore les aliments pour animaux pourront désormais entrer en Chine sans être soumis à un test, a indiqué mardi le ministère de la Santé.

Les marchandises à «haut risque» continueront toutefois à être désinfectées, a-t-il toutefois noté.

Le ministère indique que cette décision vise à «assurer la stabilité des chaînes industrielles et d'approvisionnement», soulignant que de toute façon, «à température ambiante, le coronavirus ne peut survivre que pendant une courte période à la surface de la plupart des objets».

Les produits réfrigérés et surgelés continueront à être testés.

La Chine applique depuis 2020 une politique zéro COVID, qui consiste à éviter au maximum la survenue de nouveaux cas grâce à des confinements ciblés, au placement en quarantaine des personnes testées positives et au suivi des déplacements.

Mais cette stratégie sanitaire contribue à ralentir l'économie, avec des chaînes d'approvisionnement régulièrement perturbées, des commerces qui ferment, une consommation en baisse et des licenciements plus nombreux.