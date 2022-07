MORIN, Robert



De Oka, le 21 juin 2022, à l'âge de 94 ans et 11 mois, est décédé M. Robert Morin, époux de feu Pauline Martin (2011).Il laisse dans le deuil ses enfants, Michel (Lorraine), Richard, Claude, Jacques (Nathalie) et Joane, ses six petits-enfants, ses huit arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 23 juillet dès 9h30 en l'église de l'Annonciation à Oka, suivi des funérailles à 11h et de l'inhumation au cimetière paroissial.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Alzheimer.SAINT-EUSTACHE450-473-5934