Surchauffe immobilière: demande fulgurante pour les mini-entrepôts

Dans le contexte actuel de surchauffe du marché immobilier et de la construction, les espaces d’entreposage sont une denrée recherchée, ont constaté deux entrepreneurs de la Côte-de-Beaupré, qui ont vu leurs nouveaux mini-entrepôts se louer à la vitesse de l’éclair.

Dominic Duval et Darragh Murphy, copropriétaires de la nouvelle entreprise Mini-Entrepôts Québec, savaient que leur produit répondait à un besoin sur la Côte-de-Beaupré, où ils offrent ce type d’entreposage sur une base mensuelle.

Mais ils n’avaient pas anticipé que la location de leurs 105 locaux se ferait aussi rapidement.

« C’est déjà plein ! Mon associé, qui est toujours optimiste, disait : “À la fin mai, ça devrait être rempli.” Moi, je me disais que dans le courant de l’été 2022, on devrait être rempli. Et finalement, à la fin avril, c’était tout loué ! »

Demande accrue

Il faut dire que les locaux d’entreposage sont très prisés par les temps qui courent, constate M. Duval, alors que tous les éléments sont réunis pour accroître la demande.

D’abord, la surchauffe dans le marché immobilier a emmené des ménages à devoir trouver des espaces rapidement.

M. Duval explique que plusieurs familles vendent leur maison plus vite que ce à quoi elles s’attendaient et doivent trouver des solutions pour entreposer temporairement leurs meubles, le temps de trouver un nouveau toit.

D’autres encore doivent patienter parce que leur maison en construction n’est pas prête au moment promis, avec les délais qui s’allongent, faute de main-d’œuvre.

Avec la rareté des matériaux de construction, certains entreposent même de la marchandise.

« Ils avaient tellement peur de manquer de bois, de portes, etc., que quand il y en avait de disponibles, ils sont venus en stocker en prévision de leur construction », relate-t-il.

Solution temporaire

De surcroît, la crise du logement cause des maux de tête à bien des locataires et peut obliger plusieurs personnes à recourir à une solution temporaire.

Aussi, pendant la pandémie, les gens se sont acheté des équipements de plein air qui prennent de l’espace, comme des kayaks, des vélos et des planches à pagaie, et auxquels on doit trouver une place, énumère l’entrepreneur. « Les gens en profitent pour se désencombrer. »

La construction de l’édifice à deux étages a débuté à la fin de l’été dernier, à Château-Richer. L’extérieur de la bâtisse n’était même pas achevé que plusieurs clients se manifestaient déjà au printemps.

Les deux hommes d’affaires sont à finaliser le tout, heureux de la réponse de la clientèle.

Entre 80 $ et 470 $ par mois

Les espaces sont loués au mois, au coût de 80 $ à 470 $, selon la superficie disponible.

M. Duval souligne que les clients ont souvent des besoins ponctuels et limités dans le temps, ce qui fait que des mini-entrepôts se libèrent régulièrement.

Mais il remarque que parfois, dans le contexte actuel incertain, des personnes ont sous-estimé la longueur de la période de transition et doivent prolonger leur période de location.