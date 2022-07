LÉONARD, Bruno



De St-Eustache, le 7 juillet 2022, à l'âge de 30 ans, est décédé M. Bruno Léonard, conjoint de Mme Caro-Lanne Moreau-Bourget.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses parents : M. Jean-Paul Léonard (France Lefebvre) et Mme Renée Poirier, ses grands-parents Richard Poirier et Yolande Milette, oncles et tantes ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au complexe funéraire :ST-EUSTACHEle vendredi 15 juillet 2022 de 19h à 22h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Mira ou à la Fondation du CHUM.