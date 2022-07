Événement homophobe: des employés du Dagobert auraient reçu des menaces

Le Dagobert déplore que certains de ses employés aient reçu des menaces dans la foulée des allégations d’homophobie de la fin de semaine dernière et n’écarte pas une poursuite contre le chanteur Émile Bilodeau pour avoir contribué, selon lui, à ce climat.

• À lire aussi: Le Dagobert congédie une employée

Selon le copropriétaire Jean-Frédéric Laberge, des employés de l’établissement ont été invectivés verbalement par des passants alors qu’ils travaillaient sur la terrasse, dimanche soir.

Il affirme que des objets ont été lancés en leur direction et que l’un d’eux, un employé de la sécurité, a été agressé physiquement.

«Il était sur le bord de la terrasse. Il y a un client qui est passé et qui a crié quelque chose à cet employé-là par rapport à l’homosexualité, et il lui a donné un coup de tête sur la tête, direct.»

Sur les réseaux sociaux, «on a reçu des messages de haine, là, c’est des milliers», déclare-t-il.

Appel au boycottage du bar

M. Laberge fait un lien avec le concert d’Émile Bilodeau dimanche soir au parc de la Francophonie, lors duquel il a invité les spectateurs à boycotter son établissement.

«Il a incité les gens à la haine», soutient-il, disant ne pas exclure une poursuite contre l’auteur-compositeur-interprète.

Photo d'archives, Agence QMI

«Les gens sont partis du spectacle. Quand ils ont quitté le spectacle, c’est là qu’ils ont agressé les employés», dit-il.

«On est en train d’analyser la situation, on en parle avec nos avocats.»

L’équipe de M. Bilodeau a réagi par courriel à ces allégations du Dagobert.

«En réaction aux actualités dans les médias concernant le bar Le Dagobert et en solidarité avec la communauté LGBTQ+, Émile Bilodeau a invité les spectateurs présents à son spectacle du FEQ à boycotter l’établissement et à chanter avec lui “Fuck le Dagobert”. En aucun cas, Émile n’a incité ses fans à s’en prendre au bar ni à qui que ce soit», indique Justine A.-Lebrun, stratège communication et relationniste de presse pour le label Bravo musique.

Arrêté pour voies de fait

De son côté, le Service de police de la Ville de Québec a confirmé qu’un suspect de 23 ans originaire de l’extérieur de la province a été arrêté dimanche vers 23 h, au Dagobert, pour des voies de fait contre un agent de sécurité.

Toutefois, la police n’est pas en mesure de s’avancer sur la raison de l’altercation ni de faire un lien avec les allégations sur un prétendu cas d’homophobie, samedi soir.

Le porte-parole du SPVQ n’a pu préciser si des incidents impliquant d’autres passants ont eu lieu.