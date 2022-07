DUPUIS, Roger



C'est avec un immense chagrin que nous vous annonçons le décès de M. Roger Dupuis, survenu le 7 juillet 2022, à l'âge de 79 ans. Il s'est endormi paisiblement à son domicile entouré de son épouse Mme Ida Gauvin.Outre sa conjointe Mme Ida Gauvin, il laisse dans le deuil son fils Pascal (Line Guilbeault), ses petits-enfants; Karollan et Tommy, les enfants de sa conjointe; Jacques et Mona Larouche, ses soeurs; Colette et Françoise, son frère Marcel (Lise Fugère), son beau-frère Adalbert (Manon Therrien), ainsi que ses neveux, nièces, cousins et cousines, plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le lundi 18 juillet 2022 à compter de 12h30 en l'Église paroissiale de Ste-Julienne, au 2431 rue Victoria, Ste-Julienne, J0K 2T0, suivront les funérailles à 13h. Les cendres de M. Roger Dupuis seront inhumées au cimetière de Ste-Julienne.ANDRÉ LÉGARÉ INC.www.residencelegare.com