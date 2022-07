Grand Montréal: les prix des propriétés maintiennent la tendance à la hausse

Le prix des propriétés dans la région du Grand Montréal devrait terminer l’année sur une hausse de 12,5 % au quatrième trimestre par rapport à la même période de 2021, selon une étude du courtier Royal LePage.

Cette appréciation des prix qui se maintient sur fond de hausses successives des taux d’intérêt contraste avec un ralentissement de la demande dans les plus grands marchés de Toronto et de Vancouver.

Selon l’étude publiée mercredi, le prix de l’agrégat d’une propriété dans la région de Montréal a augmenté de 13,9 % sur une année pour atteindre 585 700 $ au deuxième trimestre, confirmant la tendance à la hausse.

Le prix médian d’une maison unifamiliale a connu une hausse de 18,1 % avec 660 400 $, tandis que celui d’un appartement en copropriété s’apprécie à 452 500 $, soit une augmentation de 11,7 % durant la même période.

«On observe un changement de ton sur le marché immobilier, avec la hausse des taux d’intérêt comme principal facteur», a analysé Marc Lefrançois, courtier immobilier agréé chez Royal LePage Tendance à Montréal.

«Concrètement, nous entrons dans un nouveau chapitre annonciateur d’une appréciation plus saine du prix des propriétés dans la région du Grand Montréal et dans la majorité des marchés du Québec pour le deuxième semestre de 2022», a anticipé M. Lefrançois.

Le courtier a observé un changement de comportement palpable des acheteurs dans l’ouest de l’île de Montréal, où la Loi 96 a en partie contribué à la mutation actuelle du marché montréalais.

LePage maintient ses prévisions du marché pour l’année en cours, en s’appuyant sur une appréciation robuste durant les six premiers mois de 2022, suivie d’un léger essoufflement pour le second semestre.

«Les offres multiples se font plus rares actuellement et les propriétés se vendent en quelques semaines, plutôt qu’en quelques jours comme c’était le cas au plus fort de la vague demande», a jouté M. Lefrançois.