Gros manque de jugement

En faisant parvenir des photos de ses prouesses sexuelles à ses coéquipiers et amis, Logan Mailloux s’est mis les pieds dans les plats. Tout seul comme un grand.

C’est trop facile de dire qu’il s’agissait d’une erreur de jeunesse. Car l’adolescent de 17 ans qu’il était au moment des faits aurait dû savoir qu’il posait un geste irrespectueux et déplacé à l’endroit de la jeune femme suédoise avec qui il était au lit.

Ce n’était pas parce qu’il n’était pas suffisamment éduqué, contrairement à ce qu’il a déclaré hier.

En disant ça, c’était comme s’il avait vécu coupé du monde et qu’il n’avait pas écouté un mot des conseillers qui enseignent la bonne conduite aux jeunes athlètes.

Logan Mailloux a manqué de jugement, et, comme il le dit très bien, son acte stupide va le suivre toute sa vie. Il en sera de même pour sa victime, qu’il a traitée de façon dégradante.

Le potentiel est là

Quant à la nouvelle direction du Canadien, elle n’a pas à vivre avec le fardeau que lui a laissé le régime précédent.

Jeff Gorton et Kent Hughes ont encore près d’un an pour décider s’ils offriront ou non un contrat à Mailloux.

D’ici là, ils verront comment Mailloux va évoluer comme personne.

Pour ce qui est du joueur de hockey, le directeur du développement des joueurs du Canadien, Rob Ramage, ne doute pas que Mailloux possède le potentiel pour atteindre la Ligue nationale.

Ramage, qui s’est présenté aux côtés du jeune Ontarien hier, a sa propre histoire.

Il y a près de 20 ans, alors qu’il conduisait avec les facultés affaiblies, il a eu un accident qui a causé la mort de l’ancien défenseur et ex-entraîneur des Blackhawks de Chicago Keith Magnuson, qui voyageait avec lui.

Il a écopé d’une peine d’emprisonnement de quatre ans ; il a été relâché à sa deuxième demande de libération.

Que fera le Canadien ?

La décision que prendra le Canadien dans le dossier Mailloux créera assurément des vagues. Il y aura des protestations si elle accorde ce qu’on pourrait appeler « une deuxième chance » au défenseur de 19 ans.

Si la direction estime qu’il vaut mieux couper les ponts avec lui, il y en aura pour dire que justice a été faite.

Le sujet est extrêmement délicat.

En Suède, où Mailloux faisait face à des accusations criminelles, la Cour lui a imposé une amende de 2000 $. La Ligue junior de l’Ontario l’a suspendu indéfiniment avant de le réintégrer dans ses rangs en janvier dernier.

A-t-il été puni suffisamment ?

Quand on regarde le cas de l’ingénieur Simon Houle, on se dit que la Cour a été trop clémente avec lui.

Y a-t-il danger que Mailloux récidive ?

Il ne faut jamais dire jamais, mais il semble avoir réalisé l’ampleur de sa faute.

Il a eu sa leçon et a droit à une chance.