TORONTO | La remise d’une plaque commémorative pour souligner son long parcours au Grand Prix de Trois-Rivières n’aurait pas été suffisante pour faire déplacer Jacques Villeneuve.

Sa présence était conditionnelle à son souhait de courir sur un circuit où il a fait vibrer le public et les... murs, pendant quatre décennies.

Ainsi, 46 ans plus tard, après avoir effectué ses premiers tours de roue sur le tracé urbain de la Mauricie en « Volant québécois », les spectateurs vont revoir le vétéran pilote de Saint-Cuthbert à bord d’une voiture de course du 5 au 7 août, tel qu’annoncé par Le Journal en début de semaine.

« Le directeur général du GP3R, Dominic Fugère, m’a contacté récemment pour m’offrir une plaque, a expliqué Villeneuve en entrevue téléphonique. C’est bien gentil de sa part, mais ce n’est pas ce que je recherche. Moi, les honneurs, ce n’est pas ma tasse de thé. »

De fil en aiguille, Villeneuve s’est finalement fait proposer une participation à bord d’une voiture de la catégorie des Légendes modifiées, une série intégrée à la programmation cette année après avoir été en démonstration l’an dernier.

« Moi, j’ai encore le goût de courir, pas de m’asseoir dans une tribune et de regarder les autres tourner sur la piste, a renchéri Villeneuve. J’ai toujours dit que, tant et aussi longtemps que la santé me le permettra, je vais continuer à faire ce métier, qui est mon gagne-pain.

« Ce n’est pas compliqué, j’aime ça peser sur la... suce. Une fois que je suis dans le bazou, que j’enfile mon casque et ma combinaison, je ne pense qu’à rouler le plus vite possible. »

À 68 ans, sa passion pour la course est intacte. C’est un Villeneuve.

Feu vert du médecin

Le frère de Gilles se rendra à Trois-Rivières ce matin pour y subir une évaluation médicale exigée pour participer au Grand Prix.

Peu importe si on s’appelle Villeneuve, tous les pilotes doivent obtenir le feu vert d’un médecin avant de prendre la piste.

Ce qui ne serait qu’une formalité, selon le principal intéressé. Marie-Claire Carroll, cheffe médicale adjointe au GP3R procédera à l’examen et émettra, on l’espère, la précieuse attestation.

Quelques minutes plus tard, il rencontrera les médias à l’occasion d’une conférence de presse prévue à 10 h 30.

Sept ans plus tard

La dernière présence de Villeneuve au GP3R remonte à 2015, quand il a pris part à deux épreuves en Formule 1600.

L’année suivante, il mettait un terme à une carrière mouvementée en motoneige, où de nombreux accidents, parfois sévères, l’ont finalement incité à renoncer à affronter les surfaces glacées à des vitesses folles.

Contrairement à la motoneige, les voitures Légendes modifiées procurent un sentiment de sécurité nettement supérieur.

« Le danger est peut-être moins présent, raconte Villeneuve, mais il est encore là. Il y a encore des chances que ça cogne, mais probablement moins fort. »