La plus grosse pleine lune de 2022 visible ce soir

Une «super lune» sera visible dans le ciel, jeudi, et il s’agira de la plus grosse pleine lune de l’année.

Le satellite paraîtra plus gros et plus lumineux qu’à l’habitude puisque la pleine lune se produira «moins de 10 heures après son passage au point le plus près de son orbite autour de la Terre», selon Espace pour la vie.

L’observation de la Lune pourrait toutefois être difficile dans certaines régions de la province puisque Environnement Canada prévoit des possibilités d’averses, notamment à Montréal et Québec.