Le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent: la destination par excellence pour l’observation des baleines

Vous rêvez d’observer de plus près les baleines, les phoques et les oiseaux marins? Bordé par les régions de Charlevoix, du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord, le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent vous en fera voir de toutes les couleurs!

L’observation des baleines est une activité unique à laquelle il faut prendre part au moins une fois dans sa vie et la bonne nouvelle, c’est qu’il est possible de le faire en s’offrant des vacances au Québec!

Dans le choix d’une excursion, vous pourrez compter sur les membres de l’Alliance Éco-Baleine pour respecter les plus hauts standards en ce qui concerne les pratiques écoresponsables. Sans plus tarder, cap sur le pays des baleines!

Découvrez l’un des meilleurs endroits au monde pour observer les baleines

De mai à octobre, le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent est le repère de prédilection de nombreux mammifères marins qui viennent se reposer et surtout, s’alimenter. C’est grâce à ce grand garde-manger que le Québec est reconnu à travers le monde pour l’observation des baleines.

À travers un réseau de 21 lieux de découverte, l’estuaire du Saint-Laurent vous offre de nombreuses occasions d’aller à la rencontre de la faune marine.

De Charlevoix à la Côte-Nord en passant par le Bas-Saint-Laurent et le Saguenay–Lac-Saint-Jean, plusieurs activités vous permettront de satisfaire votre soif de curiosité. À vous de créer votre itinéraire personnalisé!

3 lieux incontournables pour observer les baleines de la rive Le sentier de la Pointe-de-l’Islet: dans le secteur de Tadoussac, cette promenade en bois offre aux plus chanceux la possibilité d’apercevoir des baleines et des bélugas. En savoir plus Le Centre d’interprétation et d’observation de Cap-de-Bon-Désir: sur la Route des Baleines, ce lieu est idéal pour un pique-nique où vous pourrez peut-être observer des baleines et des phoques près du rivage. En savoir plus Le Centre de découverte du milieu marin: Parcs Canada vous donne rendez-vous dans Les Escoumins pour explorer la vie marine et, pour les plus chanceux, observer le passage des baleines et des phoques dans le secteur. En savoir plus X

Crédits: ©Tourisme Côte-Nord / ©Marc Loiselle / ©Parcs Canada, Marie-Isabelle Rochon / ©Renaud Pintiaux

Planifiez une croisière en zodiac pour un maximum d'adrénaline

Si vous êtes adepte de sensations fortes, optez pour une croisière en zodiac qui vous offrira la chance de vivre une immersion dans l’environnement grandiose des baleines.

Pouvant accueillir de 12 à 60 passagers (selon le modèle), le zodiac permet une navigation au ras de l’eau et vous offre ainsi un regard de plus près sur l’environnement naturel des baleines.

À partir de Baie-Sainte-Catherine ou de Tadoussac, plusieurs excursions en mer sont organisées avec une équipe de capitaines expérimentés en direction du parc marin du Saguenay–Saint-Laurent.

Une variété d’excursions en mer Avec Croisières AML: de mai à octobre, l’entreprise organise différentes excursions en zodiac dans l’estuaire du Saint-Laurent à la rencontre des baleines. de mai à octobre, l’entreprise organise différentes excursions en zodiac dans l’estuaire du Saint-Laurent à la rencontre des baleines. En savoir plus Avec Croisières Essipit: à partir de la marina de Bergeronnes, embarquez pour une croisière en zodiac (12 ou 36 passagers) de deux heures dans l’estuaire. à partir de la marina de Bergeronnes, embarquez pour une croisière en zodiac (12 ou 36 passagers) de deux heures dans l’estuaire. En savoir plus

Crédits: ©Tourisme Côte-Nord / ©Marc Loiselle / ©Renaud Pintiaux / ©Croisières AML / ©Catherine Dube

Réservez une croisière en bateau pour une expérience paisible

Pour contempler le bleu de la mer et les créatures les plus majestueuses de la planète, optez pour une excursion panoramique.

Dans le respect des réglementations du parc marin du Saguenay–Saint-Laurent, l’entreprise Croisières AML vous propose différentes formules pour observer les baleines de façon écoresponsable, tout en profitant des commentaires personnalisés d’un guide-naturaliste.

À partir de Tadoussac, Baie-Sainte-Catherine et même de Québec, plusieurs départs vous sont proposés à bord de bateaux confortables – en formule classique ou VIP – qui vous mèneront à la découverte d’un site marin d’une beauté exceptionnelle. Réservez votre place dès maintenant!

Faites confiance aux passionnés de Croisières AML

Crédits: ©Croisières AML / ©Pascal Duchesne / ©Tourisme Côte-Nord, Marc Loiselle / ©Catherine Dube

Cet été, mettez le cap sur le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent afin d’observer les géants de la mer de plus près. Ne manquez pas la chronique de l’expert voyage à Salut Bonjour et réservez votre séjour pour cette expérience que vous n’êtes pas près d’oublier! Des forfaits d'hébergement et de croisière sont offerts à partir de seulement 99$/personne/nuit. Pour en découvrir davantage, visionnez le segment télé à Salut Bonjour.