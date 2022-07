Le remède n’est pas toujours dans une petite pilule

Ma fille travaille sur un quart de nuit dans une usine cet été afin d’amasser plus vite de l’argent pour payer ses études. Je n’étais pas contre l’idée au départ, mais je constate, puisqu’elle vit encore avec moi, que ça a eu une grosse incidence sur son tempérament.

Comme elle dort mal le jour, elle doit prendre un médicament, et malgré ça elle est facilement irritable. J’ai toujours inculqué à ma fille des solutions « santé » à ses problèmes et je trouve insensé de la voir ainsi résoudre celui-là à coup de petites pilules pleine de chimique.

Une amie m’a dit qu’elle avait entendu dire qu’il existait une thérapie par la lumière qui pourrait l’aider à abandonner les pilules. Êtes-vous au courant de ça ?

Soucieuse du bien-être de sa fille

Il existe un traitement qu’on appelle la luminothérapie et qui s’est développé au cours des vingt ou trente dernières années. Lequel consiste à exposer les yeux du patient à une lumière artificielle proche de la lumière solaire pour traiter, entre autres, les problèmes de dépression saisonnière et de troubles du sommeil. Ça se pratique dans un contexte médical en milieu hospitalier, mais il existe des appareils moins puissants et peu chers que votre fille peut utiliser chez elle.