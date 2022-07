Le Royal & Ancient tonne

ST ANDREWS, Écosse | Par les temps qui courent, impossible pour un grand patron d’un organisme de gouvernance du golf d’échapper aux bruits nuisibles causés par la nouvelle série LIV Golf. Mercredi, le chef de la direction du Royal and Ancient a tonné en écorchant à vif la ligue qui trouble son sport.

Clairement, l’organisme de gouvernance du golf en Europe, qui se veut aussi la voix la plus forte de la discipline, n’apprécie guère ce circuit rival distribuant les milliards de dollars.

« Il n’y a pas de repas gratuit. Je crois que le modèle que nous avons vu lors des deux premiers tournois de LIV Golf n’est pas dans le meilleur intérêt à long terme du sport. Il est entièrement motivé par l’argent, a déclaré Martin Slumbers avec grand sérieux face à cette ligue qui attire les athlètes en les couvrant de dizaines de millions de dollars.

« Nous croyons que ce modèle nuit à la culture basée sur le mérite et l’esprit de compétition ouverte qui rend le golf si spécial.

« Il y a une route vers l’élite du golf. Elle est fondée sur les habiletés et la volonté de travailler fort pour s’y rendre, a-t-il expliqué. Celle-ci est défendue depuis des décennies. Je crois fermement qu’elle vaut la bataille. Selon moi, c’est la pièce la plus importante de notre écosystème. »

Pas une cenne !

Par là, il signifie que LIV Golf n’investit pas un sou dans le développement du sport, des racines à l’élite en passant par les expertises, les formations et les nombreux programmes. Les organismes de gouvernance y versent quant à eux de très importantes sommes.

La série vise plutôt les hommes pour les amener dans une ligue professionnelle où les bourses sont assurées par le Fonds public d’investissement d’Arabie saoudite. Une source d’argent qui a étendu ses tentacules un peu partout sur le globe et qui fait réagir. Le pays fait une tentative de « sport washing » en souhaitant redorer son blason entaché par les violations des droits de la personne depuis très longtemps.

Pas d’exclusion

Selon Slumbers, les réponses sur les enjeux et le futur du golf ne se trouvent pas dans la création d’une minuscule ligue où l’argent coule à flots.

« Ce n’est pas crédible et elle mine même la perception des gens sur notre sport. Nous avons travaillé fort pour l’améliorer au fil du temps. Il faut continuer d’augmenter la participation, assurer la diversité et s’assurer que le golf est ouvert à tous. »

Quant à l’avenir de l’Omnium britannique, Slumbers a réglé un point. Il ne bannira aucun joueur. Toutefois, il a assuré que le Royal and Ancient (R&A) révisera rapidement les critères, les exemptions et le processus de qualification.

Ceux-ci sont établis en début d’année. Le comité de compétition détient les droits de les réviser.

« Les golfeurs doivent gagner leur billet à l’Open. C’est fondamental, car c’est ce qui fait en sorte qu’on soit en mesure de rassembler les meilleurs joueurs du monde. »

Classement mondial

À cet égard, un golfeur peut participer au championnat britannique en respectant certains critères, dont le classement mondial et les exploits précédents.

Si la direction du classement mondial réfute la demande de LIV Golf d’être reconnue, les golfeurs évoluant sur cette série dégringoleront de la grille. Ils devraient donc passer par le processus de qualification pour participer aux prochains Open.

Les membres de la direction se sont d’ailleurs rencontrés au sujet de cette demande, mardi soir, à St Andrews. Les principaux acteurs de l’industrie la composant l’étudient alors que plusieurs éléments de la formule accrochent selon les critères établis.

Avec tous les enjeux dans le sport, cette décision est attendue avec impatience.

Les 7 magies du Old Course

illustration graphicnews

7313 verges

Normale 72

Aller | 3599 verges

Retour | 3714 verges

Départ mythique

Photo AFP

Sur le parvis du château du Royal and Ancient, l’annonceur appelle les golfeurs à s’élancer sur le plus vieux parcours du monde. Leurs noms résonnent à travers les petites rues adjacentes. On entend une mouche voler parmi les milliers de spectateurs entassés dans les énormes gradins. Les 1er et 18e trous partagent la même allée large de quelque 140 verges entre la clôture de Links Street et les gradins.

The Loop

Situé à l’autre bout de la propriété, il s’agit d’une séquence de quatre trous particulièrement affectés par les éléments lorsque dame Nature décide de faire des siennes. Ceux-ci longent l’estuaire de la rivière Eden. On y retrouve les deux uniques normales 3 du parcours. Les deux courtes normales 4 offrent aussi d’excellentes chances d’oiselet selon la direction des vents alors qu’il est possible d’approcher dangereusement du fanion.

Road Hole

Photo AFP

Sans l’ombre d’un doute, l’une des plus difficiles normales 4 du monde du golf, le 17e trou est surnommé le Road Hole en raison de la petite route de gravier le longeant. Il est le plus difficile du parcours depuis 1984, moment où les statistiques ont commencé à être compilées. En 1984, la moyenne de coups s’était élevée à 4,79, ce qui en fait le plus difficile de l’histoire de l’Omnium britannique. En 2000 et en 2010, elle a varié de quelques centimes. Pourquoi ? Tout est une question de perspective, d’audace et de chance. Du tertre, le muret de l’hôtel du Old Course donne l’angle du trou coudé vers la droite. Les piquets hors limite guettent à tout moment. Les golfeurs privilégient une trajectoire survolant l’hôtel afin d’attaquer le fanion d’un vert très étroit avec un fer plus court. Devant la surface, ils doivent aussi éviter le petit et dangereux Road Hole bunker. En s’y retrouvant, il faut prier pour une sortie délicate et en douceur. Le petit chemin de gravier longe aussi la droite du vert. En 1978, Tommy Nakajima en est sorti après quatre coups. En 1984, le grand Seve Ballesteros, champion de la Claret Jug avait décrit sa route sur le 17e ainsi : « Un bon coup de départ, un fer 5, une approche et deux roulés », à ses côtés, un membre du R&A avait pointé qu’il s’agit d’un par 4. Seve avait alors répondu : « Pour toi George, c’en est un, mais pour Seve Ballesteros, c’est un par 5. »

Hell bunker

Photo AFP

S’il faut éviter l’une des 112 fosses de sable ingénieusement bien positionnées sur le Old Course, c’est bien le « Hell Bunker » de la normale 5 de 614 verges du 14e trou, le plus long du parcours. Située à 115 verges du vert et à la droite de l’allée, elle porte merveilleusement bien son surnom. Profonde de 10 pieds et couvrant une superficie de 300 pieds carrés, elle a massacré de nombreux espoirs à travers les époques. En 1995, Jack Nicklaus y a exécuté quatre élans pour s’en sortir en route vers un abominable 10. Il avait exprimé le souhait de ne plus jamais la revisiter. Lors de sa victoire en 2000, Tiger Woods avait évité toutes les fosses lors de ses quatre rondes dans une performance dominante et anthologique.

Stratégie pure

Photo AFP

« Hole O’Cross » transpire la philosophie du Old Course où il faut trouver l’équilibre entre la puissance et le positionnement. Les trois fosses de sable disposées à la droite de l’allée à plus de 260 verges du tertre sont surnommées les « Coffin bunkers ». En y tombant, il vaut mieux se préparer pour un gros pointage. Depuis 1984, 12 joueurs y ont commis un triple-boguey. Les golfeurs privilégient une trajectoire en direction du tertre du 6e pour une meilleure attaque du fanion.

7 verts partagés

Autre élément authentique du Old Course : on y trouve sept énormes verts partageant deux fanions. Le 1er, le 9e, le 17e et le 18e sont ceux où l’on aperçoit qu’un seul drapeau flotter au vent. La surface du 7e et 11e est la plus large puisqu’elle mesure 112 verges. Et celle du 5e et 13e couvre une surface de 37 000 pieds carrés. Selon les prix du marché immobilier montréalais, elle coûterait 16,6 millions $ ! Mais sur ce bout de terre écossaise, elle n’a pas de prix.

Magique

Photo d'archives

Du tertre, on aperçoit le Swilcan Bridge, le château du R&A, le pignon de l’hôtel Hamilton Grand, les trois gradins et l’énorme tableau principal. On y sent tout le poids de l’histoire du sport. À environ 50 verges du vert se trouve la Valley of Sin, un secteur vallonneux et délicat qu’il vaut mieux éviter, dans toutes les directions !