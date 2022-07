Lien de confiance ébranlé pour la Cimenterie McInnis

La cimenterie McInnis a minimisé les problèmes de poussières collantes auprès du comité de suivi environnemental, au point d’ébranler la confiance de ce dernier envers l’entreprise.

Ce comité composé d’organismes et de citoyens fait le suivi des engagements environnementaux de la cimenterie qui s’engage à lui fournir toute l’information nécessaire.

La publication, la semaine dernière, d’un préavis du ministère de l’Environnement dans lequel il menace d’utiliser une ordonnance pour forcer l’usine gaspésienne à respecter la loi a interloqué le comité.

« Aujourd’hui, on s’aperçoit que les explications qu’on a données au comité étaient assez minimisées », déplore Caroline Duchesne, directrice du Conseil de l’Environnement de la Gaspésie et des Îles, membre du comité.

« On nous a bernés un brin, on n’a pas été franchement clair, direct et franc, poursuit-elle. Le comité environnemental est en train de perdre confiance. Avec les épisodes de poussières et le changement de propriétaire, on s’éloigne. »

Depuis décembre 2021, l’usine de Port-Daniel-Gascons est exploitée par Ciment St-Marys, une filiale du géant brésilien Votorantim Cimentos.

Avisé tardivement

Les premiers épisodes de poussières de clinker et de ciment ont été révélés par Le Journal à l’été 2020.

« L’ensemble du comité avait été bousculé de l’apprendre dans le journal », dit Mme Duchesne.

Dans le préavis du ministère, on apprend qu’il y a eu 10 bris d’équipement entre août 2020 et septembre 2021. Depuis deux ans, on recense 80 signalements et 11 plaintes pour la qualité de l’air. L’usine a reçu cinq avis de non-conformité, et le ministère enquête depuis.

« L’entreprise nous disait que les bris n’étaient pas aux mêmes endroits, qu’il y avait du rodage et de l’apprentissage, donc on a laissé la chance au coureur, précise Caroline Duchesne. Ils disaient que tout serait réparé et qu’au sujet de la toxicité, ce n’était jamais grave. »

Documents encore attendus

En janvier, l’entreprise a promis au comité de divulguer les données sur la qualité de l’air, mais ça n’a toujours pas été fait, ce qui contribue à miner la confiance.

« On est là pour les aider et pas pour dorer leur image. Si on s’aperçoit qu’on est là juste pour les apparences, on va se retirer, dit Mme Deschesne. Mais on ne veut pas lâcher aussi vite, car ce qu’on fait est bénéfique pour la région. »

QUEL EST CE COMITÉ ?

Le comité de suivi environnemental a été créé en 2015 en marge d’un recours judiciaire. Il est composé de :

Nature Québec

Conseil de l’Environnement

Comité Zip Gaspésie

Conseil de l’Eau Gaspésie sud

Ciradd

La cimenterie

Deux citoyens