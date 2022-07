Medicom installe une usine à Saint-Eustache

La nouvelle usine de Medicom, dédiée à la fabrication de masques chirurgicaux et de respirateurs, va voir le jour dans l’Innoparc Albatros situé à Saint-Eustache, dans les Laurentides.

Une entente a donc été trouvée avec la Ville pour la vente de trois terrains dans le parc d’affaires, au niveau de l’allée du Golf. L’entreprise investira près de 40 millions $ dans ce projet qui créera près de 30 emplois.

«Cette nouvelle installation comprendra un nouveau centre de R&D qui développera les matériaux de l'avenir, plus verts et plus efficaces», a souligné mercredi par communiqué le chef de l'exploitation de Medicom, Guillaume Laverdure.

Cette initiative permettra d’accroître l’approvisionnement local pour offrir de l’équipement de protection individuelle aux travailleurs de la santé de première ligne et éviter de se retrouver dans la même situation qu’au début de la pandémie de COVID-19.

«Le contexte de pandémie nous a rappelé avec acuité la nécessité de pouvoir accéder aisément à du matériel spécialisé en période de crise», a indiqué le président de la Commission de développement économique et conseiller municipal, Patrice Paquette.

Ottawa avait annoncé en 2021 un financement de près de 30 millions $ dans ce projet.

«Avec cette nouvelle installation à Saint-Eustache, on met de l'avant des solutions canadiennes et on s'assure que les travailleurs de la santé de première ligne disposent d'un approvisionnement fiable en équipement de protection individuelle, en plus de créer de bons emplois dans la région», a commenté le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie du Canada, François-Philippe Champagne.

L’usine sera par ailleurs alimentée à l’hydroélectricité et aura un plan de réduction des déchets mis en place. La compagnie s’engage aussi à replanter plus de 40 arbres et aménager un jardin pour les abeilles et les papillons.