Menteur: un remake qui ne séduit pas

Trois ans après avoir fait fureur au box-office de la province, la populaire comédie québécoise Menteur fait l’objet d’une adaptation française qui a pris l’affiche aujourd'hui dans les cinémas de l’Hexagone. Et les premières critiques publiées dans la presse française sont pour le moins mitigées.

« La vérité, c’est pas drôle », titrait mardi avec ironie le quotidien Le Parisien dans sa critique du remake français de Menteur. Le journal a accordé au film d’Olivier Baroux (Les Tuche) la faible note de 1,5 sur 5, qualifiant cette comédie estivale de « déception ».

« Sans mentir, on aurait aimé aimer Menteur. Mais patatras, l’édifice s’écroule au bout de quelques minutes de film, s’enlisant dans un scénario sans queue ni tête », écrit notamment le critique du Parisien.

Tourné à l’été 2021 sur la Côte d’Azur, Menteur est une adaptation du film du même titre d’Émile Gaudreault dans lequel Louis-José Houde se glissait dans la peau d’un menteur compulsif qui voyait tous ses mensonges devenir réalité. Sortie en juillet 2019, la comédie québécoise avait connu un immense succès au box-office de la province, récoltant plus de 6 millions $ aux guichets. Le studio français Gaumont avait acquis les droits d’adaptation du long métrage peu de temps après son lancement au Québec.

Comédie de l’été ?

Annoncée depuis plusieurs mois comme « la comédie de l’été » en France, la version française de Menteur met en vedette l’humoriste et comédien Tarek Boudali dans le rôle central du film.

À l’instar du Parisien, la revue spécialisée Les Fiches du Cinéma et le journal La Voix du Nord n’ont pas été convaincus par le Menteur d’Olivier Baroux. En revanche, le magazine Télé Loisirs s’est laissé charmer par cette « comédie sympathique adaptée d’un film québécois ».

Même si Menteur bénéficie d’une large diffusion en France, plusieurs grands journaux comme Le Monde et Le Figaro n’avaient pas encore publié de critique du film, mercredi.

En Belgique et en Suisse, où la comédie a aussi pris l’affiche mercredi, les premiers retours n’étaient pas très favorables non plus.

« À dire vrai, c’est nul », pouvait-on lire dans le quotidien suisse La Tribune de Genève, aujourd'hui. Même son de cloche du côté du journal belge Le Soir, qui évoque « une comédie plutôt lisse et sans saveur, où l’élément fantastique reste totalement inexploité. »