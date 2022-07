Possible piratage d’une campagne d’Erin O’Toole: un ancien membre accusé de méfait

Un ex-membre du personnel du Parti conservateur du Canada fait face à un chef d’accusation de méfait en lien avec le piratage présumé de la campagne d’Erin O’Toole à la chefferie du parti en 2020.

Un porte-parole de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a confirmé que Dion Ahwai est accusé de méfait à l’égard de données en vertu du Code criminel, a rapporté mercredi Global News.

L’accusation concernerait plus précisément des méfaits qui «entravent, interrompent ou gênent l’utilisation légitime de données informatiques».

M. Ahwai devra comparaître le 4 août prochain devant un tribunal de l’Ontario, selon le média.

Le bureau de l’ancien chef du parti a refusé de commenter la nouvelle puisque cette affaire est devant les tribunaux, a-t-il été précisé.

Rappelons que M. O’Toole avait accusé en juin 2020 la campagne de son opposant lors de la course électorale, Peter MacKay, d’avoir volé des données confidentielles.

Une plainte avait alors été déposée à la GRC, à la police provinciale de l’Ontario et au service de police de Toronto afin d’enquêter sur «le vol de vidéoconférences Zoom, y compris des vidéoconférences confidentielles sur la stratégie de campagne, et de vidéoconférences avec des membres du Parti conservateur à travers le Canada», était-il possible de lire dans la déclaration de M. O’Toole.