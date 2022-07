Pourquoi les hôpitaux débordent-ils encore?

Les urgences des hôpitaux de la province continuent de déborder, une surcharge qui s’explique par la recrudescence des cas de COVID-19, mais aussi par d’autres raisons.

Près de 27 patients attendaient sur une civière mercredi et ce depuis 24 heures à l’hôpital Anna-Laberge, à Châteauguay, et il ne s’agit pas du seul centre hospitalier qui connaît une telle surcharge.

En plus de l’augmentation marquée des hospitalisations en raison de la COVID-19, d’autres virus respiratoires circulent et infectent plus de Québécois chaque jour, conduisant à cette situation dans les hôpitaux.

Les accidents de la route ont aussi fait un retour à des chiffres plus élevés comme ceux de 2019.

Si le taux d’achalandage diminue habituellement lors des week-ends de la saison estivale, il n’a baissé que de 10% lors des derniers mois.

À l’heure actuelle, plus de 6500 employés du réseau de la santé seraient absents en raison de la COVID-19, ajoutant à ce problème de surcharge.