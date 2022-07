Québec conserve son titre de meilleure ville au Canada, selon le Travel + Leisure

Pour la septième année consécutive, Québec trône au sommet des meilleures villes au Canada, selon un sondage mené par le prestigieux magazine américain.

Chaque année, l’enquête World's Best Awards, Travel + Leisure demande aux lecteurs de la revue américaine de se prononcer sur leurs expériences de voyage dans le monde entier – pour partager leurs opinions sur les meilleures villes, îles, navires de croisière, spas, compagnies aériennes, etc.

Pour le classement des villes, les lecteurs les ont évaluées en fonction de leurs sites et monuments, de leur culture, de leurs restaurants et de leur gastronomie, de leur convivialité, du magasinage qu’on peut y faire et, enfin, de leur «valeur globale».

Parmi les raisons invoquées par les touristes qui donnent la palme à la ville de Québec, on note particulièrement le charme européen et romanesque de la ville, ainsi que l’accueil chaleureux des citoyens.

Pour de nombreux lecteurs, visiter Québec donne l'impression d'être en Europe, «avec ses églises, ses rues pavées et de nombreuses langues parlées (dont le français, bien sûr)».

Photo Joseph Oropel - Adobe stock

«Québec est le joyau du Canada», a affirmé un lecteur.

«C'est caché et extrêmement romantique», a déclaré un autre, ajoutant que Québec est l'une de ses «villes préférées sur la planète».

Les meilleures villes du Canada qui se hissent dans le top-5 «combinent l'hospitalité des petites villes à la culture des grands centres urbains, ainsi qu'une bonne dose d'environnement naturel», selon Travel + Leisure.

De son côté, Montréal réussit à grimper au deuxième rang en 2022, elle qui bataille pour cette place depuis des années avec les villes de Victoria (troisième en 2022), en Colombie-Britannique, et Toronto (qui n’a pas sa place dans le top-5 en 2022).

David Alary - Adobe Stock

C’est la ville de Banff, en Alberta, qui obtient le quatrième rang, suivie de Halifax, en Nouvelle-Écosse, en cinquième position.

Les meilleurs hôtels urbains

Par ailleurs, toujours selon les lecteurs du magazine, c’est également un hôtel de Québec qui remporte la palme parmi les meilleurs hôtels urbains au Canada. Il s’agit de l’Auberge Saint-Antoine, située dans le Vieux-Québec, qui obtient le score de 96,18.

Photo d'archives

Parmi les commentaires élogieux à l’endroit de cette auberge, on peut lire: «Dans ce joyau de la ville de Québec, le personnel se surpasse.»

«Probablement le niveau de service le plus élevé que j'aie reçu en 30 ans de voyage», a déclaré un lecteur.

Photo courtoisie, Auberge Saint-Antoine

Un autre souligne spécifiquement les qualités du concierge. «Le concierge est le plus serviable que j'aie jamais connu et l'emplacement est inégalé. C'était notre troisième séjour et nous reviendrons toujours ici lorsque nous irons à Québec.»

Mais ce n'est pas seulement le service impeccable qui a valu à cette propriété Relais & Châteaux la première place: les vues panoramiques sur le fleuve Saint-Laurent et les touches chaleureuses, comme les foyers dans les chambres, ont également séduit les touristes.

Le Fairmont - Château Frontenac fait aussi partie des 10 meilleurs hôtels urbains au Canada, en 10e position.