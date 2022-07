Traverse de L’Isle-aux-Coudres: les services essentiels maintenus malgré la grève

Les services essentiels seront offerts à compter de samedi malgré la menace de grève du syndicat des employés de la traverse de L’Isle-aux-Coudres.

La section locale 9599 du Syndicat des Métallos a annoncé son attention de déclencher un débrayage à durée indéterminée à partir de samedi à 6 h.

Les services prévus dans l’entente entre le syndicat et l’employeur «sont suffisants pour que la santé ou la sécurité de la population ne soit pas mise en danger», a tranché le Tribunal administratif du travail.

Selon cette entente, les services seront maintenus pour la traverse L’Isle-aux-Coudres – Saint-Joseph-de-la-Rive de 6 h à 9 h (samedi et dimanche de 7 h à 10 h), de 15 h à 19 h et de 22 à 23 h.

Le syndicat s’engage à effectuer des voyages en cas d’urgence entre 6 h et 23 h du lundi au vendredi et entre 7 et 23 h le week-end.

Durant la nuit, une équipe régulière sera disponible sur appel pour effectuer des traverses d’urgence vers Saint-Joseph-de-la-Rive, a-t-on ajouté.

Dans le cas d’une situation exceptionnelle et urgente mettant en cause la santé ou la sécurité de la population, le syndicat s’engage à fournir le personnel nécessaire si l’employeur le demande.