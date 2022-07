Un 2e grand projet d’usine d’hydrogène vert à Baie-Comeau

Alors que Québec vient d’annoncer sa première stratégie sur l’hydrogène vert en mai dernier, une autre firme européenne cogne à sa porte pour bâtir une usine à Baie-Comeau, sur la Côte-Nord.

Ces derniers jours, Universal Kraft Canada Inc. s’est inscrite comme lobbyiste pour « confirmer l’obtention de l’acceptabilité sociale pour le projet de construction d’une usine d’hydrogène vert ».

L’hydrogène « vert » est produit à partir d’électricité et l’hydrogène « gris », d’énergies fossiles. À peine 2 % de l’hydrogène mondial est vert.

Dans son inscription, Universal Kraft Canada Inc., de Calgary, précise faire ses activités de lobbyisme pour ses filiales portugaises Basemotion Lda et UH2.

Fondé en Suède en 2000, Universal Kraft a notamment développé des projets d’énergie solaire au Portugal, en Espagne, en Malaisie et au Canada.

Six ministres visés

Au total, l’entreprise sollicite six ministres québécois, dont le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, et celui de l’Énergie, Jonatan Julien.

Au cabinet du ministre de l’Énergie, on affirme ne pas avoir rencontré Universal Kraft Canada Inc. et que la firme ne l’a pas contacté.

Joint en Alberta, le lobbyiste nouvellement inscrit Edward Alberts n’a pas voulu en dire plus au Journal vu l’état embryonnaire des discussions.

Après Hy2Gen en février

À la Corporation de gestion du port de Baie-Comeau, sa directrice générale, Karine Otis, a confirmé être en discussion avec Universal Kraft et la firme allemande Hy2Gen, qui a un projet de près d’un milliard de dollars dans sa cour.

« On leur a parlé. On ne les a pas rencontrés en personne », s’est-elle limité à dire à propos d’Universal Kraft.

En février dernier, la Caisse de dépôt et placement du Québec, Hy24, Mirova et Technip Energies ont investi 261 millions $ dans Hy2Gen.

Depuis un an, une enveloppe de 15 millions $ est consacrée à l’innovation dans la filière de l’hydrogène, en plus du 30 M$ du Plan pour une économie verte.