Un 5G attrayant, abordable et mieux loti

Le fabricant de téléviseurs, d’appareils domestiques et de téléphonie cellulaire TCL a lancé plus tôt cette année plusieurs téléphones intelligents modernes 5G à des prix nettement inférieurs à ceux des autres mobiles 5G de la concurrence. Une stratégie classique pour bien se positionner sur le marché.

Normalement, de tels appareils à prix réduit exigent des compromis, comme ceux de l’appareil TCL essayé précédemment.

Par rapport à ce dernier, l’appareil 30 5G est du même format avec un écran 6,7 po, mais mieux loti et un peu plus cher, 408 $ au lieu de 300 $, selon les prix affichés chez Vidéotron.

Les matériaux sont les mêmes, en plastique, mais la finition du dos fait plus cossue, comme sur Galaxy pour faire une comparaison rapide. Et avec le même encombrement que le 30 XE, la pile est plus généreuse, 5010 mAh contre 4500mAh. Ce qui est assez surprenant vu que son poids n’est que de 184 g contre 195 g.

Autre fonction plus perfectionnée, le déverrouillage par empreinte digitale s’effectue sur le bouton d’allumage, comme sur certains modèles iPad, et non sur un capteur au dos, plus classique. Bien entendu, la fonction de déverrouillage est aussi possible par reconnaissance faciale. Avantages de l’empreinte, le déverrouillage peut être fait peu importe la position de l’appareil ou son étui et on tache aussi moins l’écran. À l’essai, le déverrouillage digital est très rapide, aucun doute. Par contre, la touche de volume y est trop près et il est facile de la confondre.

Parlant de l’écran, sa résolution atteint 2400 x 1080, mieux que celle de 1600 x 720 du modèle XE. Comme les deux téléphones intelligents possèdent un format identique, l’écran 6,7 po est plus grand grâce à des bordures plus minces. Ce faisant, le rapport écran-boîtier donne un ratio de 91,6 % contre 89,5 % pour le 30 XE.

Avec les modèles 30 XE et 30, on peut affirmer que l'époque des larges bordures sur les téléphones bon marché est bel et bien terminée.

Enfin, le taux de rafraîchissement de 60 Hz de l’écran assure une très bonne fluidité pour toutes les utilisations, mais les joueurs préféreront des taux plus élevés (jusqu'à 120 Hz).

Triple objectif photo

Le système de caméra arrière est composé d'un objectif principal de 50 mégapixels, d'un capteur de profondeur de 2 Mpx et d'une caméra macro de 2 Mpx, tandis qu'à l'avant, il y a un capteur d’égoportrait de 13 Mpx.

Dans l’ensemble, les performances demeurent très honnêtes. Toutes les fonctions y sont et les photos de nuit sont comme celles des appareils d’il y a trois ans et plus quand les algorithmes n’offraient pas le même niveau de raffinement qu’aujourd’hui. On s’en doute, les images sont pixelisées, ce qui nous rappelle que ces appareils sont des téléphones avant tout. J’aurais souhaité un peu plus de résolution que 2 Mpx pour les deux capteurs macro et profondeur.

Généreuse pile, bonne autonomie

Avec une pile de 5010 mAh, aucun souci d’alimentation pour tenir une journée complète et intensive, voire deux avec une utilisation normale. Et bien qu’il n’y a pas de recharge sans fil comme sur les appareils plus chers, la recharge rapide de 18 W redonne vite de la puissance à l’appareil.

Enfin, la mémoire vive dispose de 4 gigaoctets (Go), amplement suffisants pour faire tourner les applications. Quant au stockage, le 30 5G en offre deux fois plus que le 30 XE, soit 128 Go. La fente de carte SIM possède un second emplacement pour loger une carte microSD, jusqu’à 1 téraoctet, ou 1000 Go si vous préférez.

Application de confidentialité

Je ne me souviens pas d’avoir vu cette fonction sur d’autres appareils Android, mais TCL offre l’application de confidentialité. En deux mots, on peut déplacer des applications de l’écran d’accueil vers cette zone de confidentialité qui n’est accessible que par un déverrouillage en glissant sur l’écran deux doigts vers le haut pendant une seconde.

Par rapport au modèle 30 XE essayé plus tôt, ce TCL 30 5G est certes un peu plus cher, mais mieux loti et plus homogène avec un stockage doublé, un écran plus beau et de meilleure résolution, une pile de meilleure capacité et un déverrouillage par empreinte digitale.