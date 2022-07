Un autre coup fumant?

Doit-on s’attendre à ce que les décideurs du Canadien soient très actifs sur le marché des joueurs autonomes sans compensation ?

À première vue, à moins que des changements majeurs surviennent dans les prochaines heures, le duo Jeff Gorton/Kent Hughes possède très peu d’espace de manœuvre. Certes, il y a la perspective de placer le nom de Carey Price sur la liste des absents pour une longue période, mais encore faudra-t-il attendre au début du camp d’entraînement ou encore au début de la saison.

Encore là, on vit dans l’inconnu, à moins que les dirigeants du Tricolore possèdent des informations pertinentes au sujet du gardien.

Mais bon.

Entre-temps, pendant que le camp d’évaluation des jeunes joueurs de l’organisation se déroule à Brossard, dans les bureaux administratifs, on étudie plusieurs options pour donner encore plus de lustre à une équipe ayant terminé au dernier rang du classement général.

On a déjà changé la personnalité de l’organisation. Le repêchage – lors duquel, malheureusement, on a encore négligé la Ligue de hockey junior majeur du Québec – démontre clairement qu’on veut une formation polyvalente, qui, éventuellement, pourra s’adapter à tous les styles en favorisant la vitesse, la passion et le caractère. On veut donner une nouvelle culture et, pour cette raison, on s’assurera que les effectifs répondent aux attentes.

Projets à court...

Les joueurs sélectionnés il y a quelques jours sont des projets à court et moyen termes. Comme le repêchage n’est pas une science exacte, on n’est pas à l’abri des surprises.

N’en demeure pas moins que le Canadien a maintenant de la profondeur. L’organisation est bien nantie dans les ligues mineures. À partir de septembre, ce sera l’entrée dans le monde de la LNH de quelques défenseurs. Également, l’attaquant Juraj Slafkovsky sera, à moins d’un revirement inattendu, au rendez-vous.

Maintenant, peut-on croire que de nouveaux joueurs expérimentés viendront s’ajouter au groupe ?

Sans doute.

Les options sont nombreuses.

Mais avant tout, il faut procéder à des changements importants. Hughes et Gorton ne résoudront pas les problèmes en cliquant des doigts. La compétition est féroce, la parité invite les directeurs généraux à faire preuve d’une grande prudence.

Un moyen rapide

Il faudra donc que le duo Gorton/Hughes trouve un moyen pour libérer des contrats qui faussent la donne et risquent de ralentir le processus de la relance de la concession.

On fait quelques projections, on extrapole sur la composition des trios. Il se peut fort bien que Brendan Gallagher se retrouve au sein de la troisième unité avec un salaire de 6,5 millions $. On admettra que l’équation ne fonctionne pas.

Mike Hoffman à 4,5 M$ par saison, ça ne cadre pas du tout avec ce qu’on recherche maintenant chez le Canadien.

Sauf que le plafond salarial est aussi une source d’inquiétude pour les autres décideurs des équipes de la LNH et ça rend la tâche de Hughes encore plus difficile. On ne lui fera pas de cadeau de bienvenue.

Ce midi, lors de l’ouverture du marché des joueurs autonomes, il se présentera avec quel budget ?

Il a dévoilé à ses homologues une liste de joueurs pouvant les intéresser. De bons vétérans, des athlètes qui au sein d’une équipe de premier plan pourraient faire la différence. Gallagher et Price, en raison de leur contrat, représentent des risques énormes, et dans le contexte actuel, qui oserait dépenser une fortune pour un ou des hockeyeurs avec des ressources plutôt limitées.

Par contre, Hughes a sans doute eu à répondre à plusieurs questions concernant Josh Anderson, Jeff Petry et Christian Dvorak.

Des contrats de trop

Au cours des prochaines heures, les décideurs du Canadien tenteront de se départir de quelques contrats afin d’attaquer le marché des joueurs autonomes avec un certain pouvoir d’achat.

Qui sont les joueurs qui pourraient intéresser le Tricolore ?

À la ligne bleue, la liste de vétérans comprend John Klingberg, Nick Leddy, Ben Chiarot et, tiens, tiens ! Brett Kulak.

À l’attaque, difficile de prédire surtout quand on ne connaît pas le budget dont disposeront Gorton et Hughes.

N’oublions pas que les deux décideurs ont capté l’attention lors du repêchage. Peuvent-ils réaliser un autre coup fumant ?

Des décisions étonnantes

Voici quelques décisions prises par les directeurs généraux au cours des derniers jours.

Photo d'archives, AFP

› Matt Murray à Toronto. Pourquoi ? Est-il un meilleur gardien que Jack Campbell qui exige 5 M$ par saison ? Kyle Dubas le croit, sauf qu’il n’a pas résolu son problème avec Murray.

› Un contrat de huit ans et 6 125 M$ annuellement pour Valeri Nichushkin. C’est beaucoup de sous pour un patineur qui, jusqu’à la saison dernière, constituait une grande déception. Un joueur énigmatique.

› Vítek Vanecek est échangé. Ilya Samsonov n’a pas de contrat et les Capitals de Washington lui ont dit : « merci pour les services rendus ». Qui sera le gardien numéro un des Caps ? Darcy Kuemper ?

› Les Oilers d’Edmonton vont-ils identifier Jack Campbell comme leur priorité ? Ils devraient.

› Qui est intéressé par Evander Kane ?

› Va-t-il demeurer à Calgary ou tentera-t-il sa chance sur le marché des joueurs autonomes ? Les projecteurs sont tournés sur Johnny Gaudreau.