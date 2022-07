Une voiture à apprivoiser pour le vétéran

TORONTO | En prévision de sa rentrée au Grand Prix de Trois-Rivières, Jacques Villeneuve s’est familiarisé avec sa voiture au circuit ICAR de Mirabel dimanche dernier.

Ces bolides de petit gabarit, animés par un moteur de moto produisant environ 300 chevaux, n’ont évidemment rien à avoir avec les célèbres Can-Am, ces véritables brutes qui ont fait la pluie et le beau temps en Mauricie.

Le jour et la nuit

« C’est peut-être le jour et la nuit, prétend Villeneuve, mais les Légendes modifiées, ça demeure des voitures de course. Comme leur empattement est très court, elles sont très instables. Ce que j’ai pu constater à Mirabel. »

Villeneuve ne s’est pas fixé d’attentes pour ses deux courses prévues samedi et dimanche (6 et 7 août) à Trois-Rivières.

« J’espère juste d’être capable de donner mon maximum et surtout de m’amuser. Les gens s’attendent peut-être à me voir rouler en avant. D’autres vont aussi penser que je vais me planter. »

Et si un deuxième Jacques Villeneuve venait lui aussi courir à Trois-Rivières ? Les rumeurs se sont intensifiées au cours des derniers jours au sujet d’une éventuelle participation du fils de Gilles. Un dossier à suivre...