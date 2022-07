10 chalets à louer pour la fête du Travail

Profitez des Laurentides pour la grande fin de semaine de la fête du Travail 2022!

Venez profiter du beau temps dans le nord : spa, pédalo, kayaks, les plages, les sentiers pédestres et beaucoup plus seront au rendez-vous!

Voici 10 Airbnb pour planifier votre fin de semaine dans les Laurentides :

1. Mini chalet "La cache de Santa Lucia!"



Mini chalet tendance adossé à un boisé, ce qui vous assure une plus grande tranquillité. Vous aurez accès au lac à 300m et à sa belle plage de sable où vous trouverez un pédalo et 2 kayaks à votre disposition.

Jusqu’à 2 personnes / À partir de 150$

Réservez ici



2. Mini Cornu / Tiny Cornu (vue sur l'eau)

Tiny Cornu est l'endroit idéal pour les couples pour se détendre et profiter de la nature. Le chalet est à 25 minutes de Gatineau (Aylmer) où vous trouverez de nombreux restaurants et épiceries et tout ce dont vous avez besoin. De plus, il est situé au bord de la rivière.

Jusqu’à 2 personnes / À partir de 95$

Réservez ici

3. Chalet spa piscine foyer calme

Le chalet est tranquille, il possède un jacuzzi qui fonctionne toute l'année, il possède également un foyer intérieur et extérieur, tous deux fonctionnent au bois, il a beaucoup d'intimité puisqu'il n'a qu'un seul voisin et il est très loin de l'endroit.

Jusqu’à 8 personnes / À partir de 283$

Réservez ici

4. Chalet à Val-des-Monts

Ce chalet en bord de lac est parfait pour le divertissement en famille. À 3 minutes d'une SAQ et d'une petite épicerie avec tout le nécessaire. À 5 minutes du restaurant et du salon de pizza pour avoir des plats à emporter.

Jusqu’à 8 personnes / À partir de 338$

Réservez ici

5. Chalet TAVI, Spa et Nature au rendez-vous !!!

Ce superbe chalet urbain et rustique à la fois est situé dans le domaine du lac à May à Entrelacs, à 1h15 de Montréal. Il est construit directement au bord du lac à May. Vous y accèderez par un chemin privé qui vous mène au cœur de la forêt, à seulement 5 minutes du village d’Entrelacs et de toutes ses commodités. Spa, pédalo, kayaks et beaucoup plus seront au rendez-vous.

Jusqu’à 6 personnes / À partir de 359$

Réservez ici

6. Chalet A-Frame Nature

Le chalet est situé à Lac-Saguay en plein cœur d’une forêt où vous pourrez vivre une totale immersion dans la nature tout en profitant du confort de cette nouvelle construction au design unique. Cet endroit a été conçu dans le but d’offrir une expérience en toute tranquillité où le temps s’arrête l’instant d’un séjour.

Jusqu’à 4 personnes / À partir de 180$

Réservez ici

7. Refuge du Viking

Lieu unique pour faire le plein de Nature dans la région des Laurentides. Une cabane en bois rond située dans un centre plein air (Refuges du lac Démêlé) avec des lacs, sentiers de raquette, ski de fond, la pêche, la baignade, le canot. Venez réaliser votre rêve d'enfant : un séjour dans une cabane dans le bois et revenir à l'essentiel.

Jusqu’à 4 personnes / À partir de 165$

Réservez ici

8. Chalet de bois rond et sa plage privée

Ce chalet de bois rond saura vous envoûter par son cachet rustique transformé aux allures chic et moderne. Il possède son lac et sa plage privée sur un terrain intime, le site vous enchantera. Idéal pour couple ou petite famille.

Jusqu’à 5 personnes / À partir de 197$

Réservez ici

9. Chalet Le Relax - Bord de Lac - Région Tremblant

Chalet pour 2 personnes au bord du Lac à L’Équerre. Ce chalet comprend : un spa extérieur, une grande galerie, un rond de feu, 2 kayaks et canot, un BBQ, PS3, et un foyer à combustion lente. Il est confortable et chaleureux.

Jusqu’à 2 personnes / À partir de 284$

Réservez ici

10. Le chalet O NŌR 926

Magnifique chalet lumineux pour la famille, couple ou amis. Au cœur de la forêt dans le domaine ACCÈS NŌR « Boisé du Pont Rouge », ce chalet tout équipé à tout pour vous plaire ! Que ce soit pour profiter des attraits de la région; randonnée pédestre, vélo de montagne, activités nautiques ou pour simplement décrocher du quotidien et profiter d’un moment de détente dans le spa ou sur le bord de la rivière.

Jusqu’à 5 personnes / À partir de 252$

Réservez ici