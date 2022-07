Après Juraj Slafkovsky, au tour de Filip Mesar de s'entendre avec le Canadien

Le Canadien de Montréal a accordé jeudi un contrat d’entrée de trois ans à l’attaquant Filip Mesar.

Cette signature s’est matérialisée au lendemain de celle du premier choix du dernier repêchage de la Ligue nationale de hockey et compatriote slovaque de Mesar, Juraj Slafkovsky.

Durant la dernière saison, la 26e sélection au total de l’encan amateur 2022 a récolté huit buts et autant de mentions d’aide pour 16 points en 37 matchs avec le HK Poprad, dans l’Extraliga de son pays natal. Le joueur de 18 ans a également ajouté trois buts et une aide en six rencontres éliminatoires.

De plus, Mesar a inscrit 12 points en sept parties avec l'équipe des moins de 18 ans de la Slovaquie.