De l’art de remettre une belle-mère à sa place !

Je n’ai jamais eu une bonne relation avec ma belle-mère. Je suis la deuxième conjointe de son fils, elle ne m’a jamais pardonné d’avoir remplacé la précédente. Je ne suis pas son style de femme et elle n’est pas le mien.

Toutes les raisons sont bonnes pour me discréditer depuis 20 ans. Je ne réussis pas ma génoise comme elle. J’aurais mieux fait de terminer mes études postsecondaires. Et mon apparence physique « trop enrobée » ne correspond pas à ses critères à elle.

Elle n’aime rien de ce que je suis. Comme mon fils et ma fille l’adorent parce qu’elle les gâte beaucoup, qu’ils sont bâtis sur le même frame que le sien et celui de leur père, c’est-à-dire minces et effilés, tous les prétextes sont bons pour vanter la génétique de sa famille.

Tout en faisant semblant de ne pas se rendre compte qu’elle m’insulte chaque fois qu’elle en parle. Alors que mon mari persiste à me jurer que sa mère ne le fait pas par exprès.

Le pire, c’est qu’elle abuse de sa gentillesse en sollicitant son aide pour tout et pour rien. Je n’en peux plus de le voir se démener pour une femme qui ne m’aime pas comme je le mérite. Comment réveiller un homme qui m’aime autant, au fait que sa mère ne m’aime pas, pour qu’il la remette enfin à sa place ?

Anonyme

Se pourrait-il que vous m’ayez écrit à un moment où votre belle-mère avait touché, de façon plus aiguë, vos cordes sensibles ? À moins que votre confiance en vous-même soit rendue à son plus bas et pour une raison que vous seule connaissez, je ne comprends pas ce que vous espérez de moi.

Ce n’est pas à votre conjoint de remettre sa mère à sa place. S’il y a lieu de le faire, c’est à vous. Mais si vous ne le faites pas, peut-être est-ce parce qu’il n’y a pas lieu de le faire ?

Vous êtes depuis 20 ans avec un homme qui vous aime et vous avez deux enfants qui vous aiment également. Normalement, tout devrait bien aller, si ce n’était d’une belle-mère qui veut garder un lien fort avec son fils et ces petits-enfants, ce qui est aussi normal, même si ça vous déplaît.

Dans un contexte sain et égalitaire, ne devriez-vous pas partager l’amour de vos proches avec elle sans vous sentir lésée ? Surtout que votre conjoint vous a choisie, vous et personne d’autre ? Peut-être aussi qu’une rencontre en tête à tête avec elle pour nettoyer ce contentieux ferait le plus grand bien à votre relation