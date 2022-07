Parlons d’abord des taux. Ce n’est pas l’objet de ma chronique, mais un peu quand même. La Banque du Canada nous a surpris hier en remontant son taux directeur de 1,00 %, un coup de barre d’une ampleur inattendue, du jamais-vu depuis 1998.

Il se situe aujourd’hui à 2,50 %, et l’ascension n’est pas terminée. Destination probable : 3,5 % d’ici un an. Souvenez-vous, nous sommes partis de 0,25 % en janvier.

Pour illustrer l’impact de ces augmentations, on utilise l’hypothèque à taux variable, amortie sur 25 ans. Le taux directeur s’y répercute directement. Chaque fois qu’il monte de 0,25 %, il en coûte 25 $ de plus par mois par tranche de 100 000 $ d’hypothèque.

Depuis le début de l’année, le fardeau d’une hypothèque à taux variable de 350 000 $ étalée sur 25 ans vient de s’alourdir de 787,50 $ par mois, ou 9450 $ par année. Juste en intérêts.

Et ça va empirer. Des ménages vont manger leurs bas.

Maintenant, venons-en au cœur de mon sujet : imaginez qu’il n’y avait pas eu le « test de résistance » hypothécaire tant décrié par de nombreux acteurs du marché immobilier.

Ce serait la catastrophe.

Un frein à l’immobilier

Voyez-vous, ce satané test avait pour effet de restreindre la capacité d’emprunt des acheteurs immobiliers. Combien de courtiers (immobiliers, hypothécaires) ont affirmé que cette mesure barrait le chemin des familles vers leur rêve, un bungalow avec une cour, en banlieue ?

Le « test de résistance » a en effet forcé de nombreux ménages à faire des compromis dans les secteurs chauds. Ils ont dû se résoudre à s’établir dans un quartier de second choix ou à se rabattre sur un condo.

Oui, c’est un frein au marché immobilier. Et Dieu merci qu’il y avait un « brake » !

Le salutaire « tampon »

Je vous l’explique plus en détail plus bas, mais en gros, le test de résistance consiste à appliquer une marge de sécurité lors du processus de qualification hypothécaire.

Le prêteur doit évaluer la capacité de remboursement de l’acheteur, et cette capacité dépend entre autres des taux d’intérêt en vigueur. Quand les intérêts montent, l’hypothèque maximale à laquelle a accès un acheteur diminue.

Le test oblige les prêteurs à ajouter 2 % au taux accordé dans leurs calculs, ou à utiliser le taux de qualification de 5,25 % (il faut retenir le plus élevé des deux).

Il fait partie d’une panoplie de mesures introduites durant les années 2010 pour atténuer la frénésie immobilière. Implanté en 2016, le « stress test », comme on l’appelle chez les voisins, visait à l’origine les détenteurs d’hypothèques non assurées (moins de 20 % de mise de fonds). Il a depuis été étendu à tous les prêts.

En situation normale, quand l’immobilier est plus équilibré et qu’aucune hausse drastique de taux ne pointe à l’horizon, la mesure peut sembler exagérée. Dans un marché comme celui qu’on a connu récemment, elle a contenu la flambée du prix des maisons et l’endettement des familles. Elle a aussi protégé le système financier. C’est aujourd’hui qu’elle fait discrètement son œuvre.

On disait que la marge de sécurité prévue était excessive, à 2 %. En moins de six mois, on l’a dépassée !

Le test de résistance a probablement permis à la Banque du Canada de manœuvrer sans mener le secteur de l’immobilier vers la débâcle.

Le test, en détail

Le test de résistance est une exigence du Bureau du surintendant des institutions financières.

Un emprunteur hypothécaire doit satisfaire deux ratios, l’amortissement brut de la dette (ABD) et l’amortissement total de la dette (ATD). Ce dernier est plus complet. Il inclut l’ensemble des dépenses mensuelles de l’emprunteur (hypothèque, autres dettes, paiement automobile, impôt foncier, coût de chauffage, frais de condo). La somme est divisée par le revenu mensuel brut. Le résultat ne doit pas dépasser 40 % (ce peut être un peu plus élevé, selon les prêteurs).

Le test de résistance augmente artificiellement le coût de l’hypothèque, ce qui réduit la capacité d’emprunt.

L’Agence de la consommation en matière financière du Canada offre un outil qui permet de calculer le montant d’hypothèque pour lequel on est admissible :

L’outil est disponible sur le site du gouvernement du Canada.