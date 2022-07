Deux hommes arrêtés sur Grande Allée: la police est intervenue juste avant qu’une arme blanche ne soit utilisée

Une bagarre qui aurait pu mal tourner dans la nuit de mercredi à jeudi, à Québec, a pris fin abruptement lorsque les deux belligérants ont été maîtrisés par des policiers avant qu’une arme blanche ne soit utilisée.

L’incident s’est produit sur Grande Allée, peu avant 2h du matin, lors d’une altercation verbale entre un homme de 34 ans et un second de 19 ans.

À un certain moment, le plus âgé a alors poussé le plus jeune au sol. Mais en se relevant, ce dernier a porté sa main à son pantalon, laissant croire qu’il pourrait en sortir une arme.

C’est à ce moment que les agents du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) sont intervenus pour maîtriser les deux individus. Une arme blanche a effectivement été retrouvée sur l’homme de 19 ans.

«Également, par enquête, les policiers auraient eu l’information que ce dernier aurait menacé l’autre homme de s’en prendre à lui physiquement», explique David Poitras, porte-parole du SPVQ.

Le jeune homme a été arrêté pour menaces, tandis que le trentenaire a été arrêté pour des voies de fait. Ils ont cependant été libérés sous promesse de comparaître à une date ultérieure au palais de justice de Québec.

«Il ne fait nul doute que la présence policière sur la Grande Allée et l’intervention rapide des policiers ont grandement contribué à circonscrire l’incident», a fait savoir M. Poitras.