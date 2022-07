Du fromage en grains et en bloc fait l’objet d’un rappel

Un avis de ne pas consommer certains fromages en grains et en bloc de l’entreprise Fromage Warwick inc. a été émis jeudi par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ).

L’alerte concerne les fromages Jersey cheddar en grains, cheddar BBQ, cheddar en bloc, cheddar fumé en bloc, cheddar non salé en bloc et le type reblochon, ainsi que le lait frais de deux litres.

Les produits qui font l’objet de la mise en garde ont été proposés à la vente jusqu’au 13 juillet inclusivement dans plusieurs établissements de la province.

Ils étaient vendus à l’état réfrigéré ou à température ambiante.

«L’exploitant procède volontairement au rappel des produits en question. Il a convenu avec le MAPAQ de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution», a-t-il été précisé par communiqué.

Les personnes qui ont acheté un de ces produits doivent donc le retourner à l’endroit où il a été acheté ou bien le jeter.