LAFRAMBOISE, Raymond



Le 10 juillet, paisiblement, s'est éteint Raymond Laframboise, entouré de son épouse des 73 dernières années, Marie De Marco Laframboise, son amoureuse et associée.Précédé de ses fils Robert (Chantal Rochon) et René (Claudine Hébert), il laisse également dans le deuil ses fils Jacques (Danièle Gariépy), Pierre Gilles (Yolande Cardinal), Jean (Sophie Gauthier), sa fille Louise (feu Jacques Perreault) et son fils adoptif Pierre Karl Péladeau (Pascale Bourbeau) ainsi que 17 petits-enfants et 24 arrière-petits-enfants.Jouissant d'une réputation enviable dans le monde de l'assurance au Québec, il a dirigé son cabinet avec passion de l'âge de 25 ans à 88 ans.Il sera regretté par sa famille, ses nombreux descendants et ses amis.La famille accueillera parents et amis au complexe funéraire :le mardi 19 juillet de 14h à 21h. Les funérailles seront célébrées mercredi matin le 20 juillet à 9h30 à l'Église St-Laurent située au 805 avenue Ste-Croix, St-Laurent, Qc, H4L 3X6.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation de l'Hôpital du Sacré-Coeur, à la Société de l'Autisme de Lanaudière ou au Concours de Musique du Québec.