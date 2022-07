Garbage au FEQ: Shirley Manson se dit choyée

Formation electro-pop qui a émergé à travers la vague «grunge», Garbage existe toujours. Shirley Manson se considère choyée d’avoir toujours l’opportunité de chanter, un peu partout sur la planète, les Stupid Girl, Queer, I Think I’m Paranoid et Only Happy When It Rains.

«Ce n’est pas facile de durer dans le monde de la musique. C’est un milieu difficile et j’ai énormément de respect pour les gens qui sont toujours là après des dizaines d’années», a-t-elle laissé tomber, lors d’un entretien.

Shirley Manson et sa bande se produiront, vendredi soir, avant Alanis Morissette, sur les plaines d’Abraham.

«On a été béni. Il y a une symbiose au sein de Garbage. On a un partenariat très créatif et qui fonctionne. On accepte de ne pas être parfait et d’avoir l’aide des autres. C’est sain côté créativité et c’est ce qui fait qu’on réussit à survivre dans un milieu qui est loin d’être facile», a-t-elle fait savoir, en juin, en pleine tournée avec Tears for Fears.

Il s’agira d’une première visite à Québec pour Shirley Manson, le batteur Butch Vig et les guitaristes Duke Erikson et Steve Marker, accompagnés par le bassiste Eric Avery, ex-Jane’s Addiction.

«Tu sais, on pourrait croire, après presque 30 ans de carrière, que nous sommes blasés, mais ce n’est pas du tout le cas. On se sent encore comme des enfants. On aime encore découvrir de nouveaux endroits et explorer les villes lorsque notre horaire le permet. C’est toujours excitant», a-t-elle indiqué.

Repérée par le batteur et réalisateur Butch Vig, lorsqu’elle faisait partie de la formation Angelfish, la chanteuse de 55 ans avoue que Garbage a changé sa vie. De toutes les façons.

«Je suis comme tout le monde. J’ai grandi en tant que personne. J’ai vécu des expériences qui ont contribué à me faire évoluer dans la vie. Je suis une version différente de ce que j’étais, mais je suis encore moi-même. Je n’ai pas beaucoup changé. Je suis plus éduquée», a-t-elle fait remarquer.

Shirley Manson précise qu’elle s’est toujours sentie libre à travers le succès de la formation qui a vendu 17 millions d’albums.

«J’ai été très chanceuse. Ce succès n’a jamais étouffé mon désir de liberté. Je peux marcher dans la rue et ne pas me faire reconnaître. Ça, c’est un privilège», a-t-elle mentionné.

Une mer de bonheur

Sur No Gods No Master, septième album de la formation, Garbage aborde la montée du capitalisme, le racisme, le sexisme et la misogynie à travers le monde. Shirley Manson s’exprime fort et clairement.

«C’est mon devoir de parler. J’aurais pu, bien sûr, faire dans la poésie, mais c’est ce que je suis. Je suis très direct et c’est ce que je ressens. Je suis effrayée par tout ce qui se passe en ce moment. Il y avait une certaine urgence de parler de ces sujets au moment où on a fait l’album», a-t-elle expliqué.

Shirley Manson avoue ne pas être très optimiste pour la suite des choses.

«Pas tellement. Je le deviens toutefois lorsque je me concentre sur les jeunes et les générations qui vont suivre. Ils n’auront pas le choix. Ils vont devoir changer les choses afin de pouvoir survivre. Je suis tout de même désespérée par moment. Les humains détruisent les choses. J’ai l’impression qu’on regarde le monde brûler et s’effondrer. Il va falloir prendre soin de ce monde. Je souhaite que cette génération continue d’aller de l’avant», a-t-elle indiqué.

Avec 30 ans de carrière, la chanteuse aux origines écossaises a joué dans toutes sortes de configurations.

«On prend les spectacles un à la fois, Si c’est un petit club, c’est un petit club. Si c’est une énorme scène, c’est une énorme scène. Ça n’a plus vraiment d’importance. On se sent juste privilégiés. Ce n’est pas quelque chose qui arrive à tout le monde», a-t-elle fait remarquer.

Shirley Manson aime les grands festivals et cette opportunité de pouvoir rendre heureux un maximum de gens.

«J’aime voir une mer de visages souriants devant moi. C’est très beau et c’est très difficile de mettre ça en mots cette image. C’est une évasion de la réalité durant quelques minutes. On ne voit pas les individus, mais une mer de bonheur, de joie et d’exubérance. C’est merveilleux», a-t-elle fait savoir.

Garbage se produira à 20 heures sur les plaines d’Abraham en compagnie de la formation féminine canadienne The Beaches et Alanis Morissette.