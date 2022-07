Groupe Touchette consolide sa place dans le marché du pneu

Groupe Touchette a conclu un accord pour acquérir la filiale canadienne de l’entreprise Amercan Tire Distributors, un important fournisseur dans le marché du pneu.

L’acquisition de National Tire Distributors (NTD), filiale de American Tire Distributors (ATD), permettra à Groupe Touchette d’accéder aux marques de pneus Hercules et Ironman, au logiciel d’analyse avancée et aux outils de productivité d’ATD.

Le siège social du regroupement restera à Montréal, a fait savoir l’entreprise québécoise par communiqué mercredi, précisant que celui de NTD sera maintenu à Burlington, en Ontario.

Groupe Touchette s’attend à ce que la transaction, dont le montant n’a pas été dévoilé, soit conclue au quatrième trimestre 2022, notamment après l’approbation des autorités de réglementation du Canada.

«Groupe Touchette a pour plan d’offrir des solutions éprouvées qui améliorent l’efficacité et qui simplifient la chaîne d’approvisionnement au profit des clients, des consommateurs et des manufacturiers. L’ajout de NTD nous aidera à atteindre notre objectif de mieux servir les Canadiens!», ont déclaré Nicolas Touchette et Frederic Bouthillier, copropriétaires de Groupe Touchette, par communiqué.

Pour le président et chef de la direction d’ATD, Stuart Schuette, cette entente trace «la voie au développement d’une industrie nord-américaine du pneu plus durable dans l’avenir».

«Nous sommes ravis de faire partie de Groupe Touchette et nous travaillerons ensemble à surpasser les besoins grandissants des clients et consommateurs canadiens. Nous le ferons tout en améliorant l’efficacité énergétique de la chaîne d’approvisionnement et en réduisant les émissions», a pour sa part affirmé George McClean, président de NTD.

Groupe Touchette emploie plus de 1000 personnes au Canada. De son côté, NTD compte une vingtaine de centres de distributions au pays.