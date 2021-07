Herbe à poux: l’identifier pour mieux l’éradiquer!

Malgré toutes vos bonnes intentions, il est possible que le terrible monstre Herbapoux revienne et gagne du terrain chaque année, envahissant votre pelouse, votre trottoir ou votre ruelle dès les premières journées d’été.

Fan des sols pauvres – aux abords des trottoirs, terrains vacants, ruelles, etc. – ainsi que des milieux arides et ensoleillés, le monstre Herbapoux mesure entre 10 centimètres et deux mètres de hauteur (70 centimètres, en moyenne). Sa tige poilue est affublée de feuilles dentelées et minces, d’un vert uniforme.

Cet été, faites comme l’équipe des travaux publics de l’arrondissement de Ville-Marie et rendez la vie dure au monstre Herbapoux!

Nocive pour la santé

Les fleurs mâles d’herbe à poux libèrent d’importantes quantités de pollens, que le vent peut disperser jusqu’à un kilomètre de distance. L’envol de ces millions de grains de pollen peut nuire à la santé de personnes à risque.

Par exemple, chez les asthmatiques, il peut déclencher une crise d’asthme et entraîner des difficultés respiratoires.

Le pollen cause également des réactions allergiques et des symptômes désagréables – écoulements nasaux, picotements, éternuements, etc. – chez pas moins d’une personne sur huit, soit l’équivalent d’un million de Québécois.

Les personnes qui souffrent d’allergies ne devraient d’ailleurs ouvrir leurs fenêtres que tôt le matin ou tard le soir et réserver leurs activités extérieures à la fin de l’après-midi afin d’éviter le plus possible d’entrer en contact avec ledit pollen.

Il leur est aussi conseillé d’éviter de faire sécher leurs vêtements à l’extérieur dès la floraison de l’herbe à poux, de la mi-juillet jusqu’aux premières gelées.

Le saviez-vous?

Contrairement à l’herbe à puce – qui, par un simple contact de sa sève avec la peau peut causer une réaction allergique douloureuse –, l’herbe à poux est sans danger au toucher.

Comment vaincre l’herbe à poux et éviter sa prolifération?

1. Arrachez-la dès que vous la voyez, idéalement avant sa période de pollinisation.

2. Tondez-la dès qu’elle se pointe le bout du nez et ne la laissez surtout pas fleurir! Deux périodes de tonte sont minimalement suggérées, soit à la mi-juillet et à la mi-août.

3. Plantez d’autres semences de plantes – telles que le trèfle, le gazon ou le sarrasin – sur les sites infestés. Le monstre Herbapoux déteste la compétition!

Pour en savoir plus, visitez le herbapoux.ca.